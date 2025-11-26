واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة

Advertisement

يعمل على تجهيز واحدة من أكثر الميزات المنتظرة منذ سنوات، في خطوة تشير إلى تحوّله المتزايد نحو طابع اجتماعي يشبه وإنستغرام، لا مجرد تطبيق مراسلة. فبحسب النسخ التجريبية الأخيرة، يختبر التطبيق ميزة حفظ مسودات الحالة، وهي خاصية يعرفها مستخدمو إنستغرام جيدًا.حتى الآن، يفقد المستخدم كل ما كتبه إذا خرج من محرر الحالة قبل النشر، لكن النسخة الجديدة ستظهر عند الخروج نافذة بثلاثة خيارات: الحفظ كمسودة، الحذف، أو متابعة التحرير. وعند حفظ المسودة ستظهر مباشرة عند فتح شاشة إنشاء حالة جديدة، ما يجنّب إعادة الكتابة من البداية.ورغم فائدتها، قد تثير الميزة مخاوف تتعلّق بالتخزين، إذ قد تتراكم المسودات وتزيد حجم بيانات واتساب كما يحدث في إنستغرام، لكن من المتوقع أن يضيف التطبيق آلية لمسح المسودات القديمة تلقائيًا.الميزة تبدو بسيطة لكنها توفر وقتًا كبيرًا، وتعزّز الطابع الاجتماعي لواتساب خصوصًا لمستخدمي الحالات. وحتى الآن لا يوجد موعد رسمي للإطلاق، لكن المؤشرات تدل على أنها قريبة وقد تظهر في النسخة المستقرة المقبلة.بالتوازي، يواصل واتساب اختبار ميزات إضافية مثل إدارة عدة حسابات على جهاز واحد، ودعم ساعة أبل، وتوفير نسخ احتياطية مشفرة عبر مفاتيح المرور لتعزيز الحماية.