Advertisement

متفرقات

واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة

Lebanon 24
26-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1447199-638997828725480197.webp
Doc-P-1447199-638997828725480197.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعمل واتساب على تجهيز واحدة من أكثر الميزات المنتظرة منذ سنوات، في خطوة تشير إلى تحوّله المتزايد نحو طابع اجتماعي يشبه فيسبوك وإنستغرام، لا مجرد تطبيق مراسلة. فبحسب النسخ التجريبية الأخيرة، يختبر التطبيق ميزة حفظ مسودات الحالة، وهي خاصية يعرفها مستخدمو إنستغرام جيدًا.
Advertisement

حتى الآن، يفقد المستخدم كل ما كتبه إذا خرج من محرر الحالة قبل النشر، لكن النسخة الجديدة ستظهر عند الخروج نافذة بثلاثة خيارات: الحفظ كمسودة، الحذف، أو متابعة التحرير. وعند حفظ المسودة ستظهر مباشرة عند فتح شاشة إنشاء حالة جديدة، ما يجنّب إعادة الكتابة من البداية.

ورغم فائدتها، قد تثير الميزة مخاوف تتعلّق بالتخزين، إذ قد تتراكم المسودات وتزيد حجم بيانات واتساب كما يحدث في إنستغرام، لكن من المتوقع أن يضيف التطبيق آلية لمسح المسودات القديمة تلقائيًا.

الميزة تبدو بسيطة لكنها توفر وقتًا كبيرًا، وتعزّز الطابع الاجتماعي لواتساب خصوصًا لمستخدمي الحالات. وحتى الآن لا يوجد موعد رسمي للإطلاق، لكن المؤشرات تدل على أنها قريبة وقد تظهر في النسخة المستقرة المقبلة.

بالتوازي، يواصل واتساب اختبار ميزات إضافية مثل إدارة عدة حسابات على جهاز واحد، ودعم ساعة أبل، وتوفير نسخ احتياطية مشفرة عبر مفاتيح المرور لتعزيز الحماية.

مواضيع ذات صلة
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
lebanon 24
27/11/2025 08:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
lebanon 24
27/11/2025 08:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
lebanon 24
27/11/2025 08:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة
lebanon 24
27/11/2025 08:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

بات على

فيسبوك

ام جي

تابت

زايد

دارت

سبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:14 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-26
14:00 | 2025-11-26
12:19 | 2025-11-26
09:34 | 2025-11-26
06:52 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24