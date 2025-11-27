Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف كبير: مركبة تابعة لـ"ناسا" ترصد "برقاً مصغراً" على المريخ

Lebanon 24
27-11-2025 | 01:14
حصلت المركبة بيرسيفيرانس التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على أدلة على أن الغلاف الجوي للمريخ نشط كهربائياً، إذ رصدت تفريغات كهربائية، أسماها أحد العلماء "برقاً مصغراً".

ويرتبط هذا البرق في الغالب بأعمدة الغبار التي تنطلق بانتظام فوق سطح الكوكب، وفق رويترز.
كما قال الباحثون إن المركبة ذات العجلات الست، التي تستكشف المريخ منذ 2021 في موقع يسمى فوهة جيزيرو بنصفه الشمالي، التقطت هذه التفريغات الكهربائية في تسجيلات صوتية وكهرومغناطيسية عبر أداة استشعار عن بعد.

وأوضح عالم الكواكب، بابتيست تشيد، من معهد أبحاث الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب في فرنسا، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت الأربعاء في مجلة نيتشر أن "هذه التفريغات تمثل اكتشافاً كبيراً، ولها آثار مباشرة في ما يتعلق بكيمياء الغلاف الجوي للمريخ والمناخ وصلاحيته للسكن ومستقبل الاستكشاف الآلي والبشري".

بدوره بيّن عالم الكواكب والمؤلف المشارك في الدراسة، رالف لورينز، من مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، أنه "لم نرصد برقاً بالتعريف الشائع. كانت شرارة صغيرة، ربما بطول بضعة مليمترات، ولم تكن برقاً حقيقياً".

يشار إلى أن هذا أول توثيق لنشاط كهربائي في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.
