تكنولوجيا وعلوم
رسمياً.. "غوغل" تعود إلى سباق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
27-11-2025
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد سنوات
من هيمنة ChatGPT وغيرها من خدمات
الذكاء الاصطناعي
، أعلنت شركة
غوغل
عن حضورها القوي في هذا المجال مع إطلاق نموذجها الجديد Gemini 3، بالإضافة إلى توسعة بنيتها التحتية السحابية والشرائح المخصصة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاث
سنوات من
سيطرة ChatGPT على اهتمام الجمهور العالمي تجاه قدرات الذكاء الاصطناعي، وانتشار الاعتقاد بأن غوغل تراجعت عن المنافسة في هذا المجال الحيوي.
وأكدت الشركة من خلال هذه التحركات أن غيابها لم يكن توقفًا عن المنافسة، بل فترة عمل خلف الكواليس لإعادة فرض هيمنتها. ويشمل ذلك إطلاق برمجيات جديدة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع شركات مثل Anthropic لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق تطبيقاته. (ارم نيوز)
