تكنولوجيا وعلوم

بميزة استثنائية.. "علي بابا" تدخل سباق النظارات الذكية مع نظارات Quark

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:23
أعلنت شركة "علي بابا" الصينية دخولها سباق النظارات الذكية بإطلاق نظارات Quark في السوق الصينية، مع ميزة استثنائية تتيح تبديل البطاريات للاستخدام طوال اليوم، وهو ما يميزها عن المنافسين.
وقالت الشركة إن النظارات تتوفر بإصدارين؛ إصدار S1 الفاخر، وإصدار G1 الموجه للأنماط الحياتية اليومية، بعدة ألوان وأنواع عدسات مختلفة. وتبدأ أسعار النظارة من نحو 550 دولارًا أمريكيًا لإصدار S1، ونحو 270 دولارًا لإصدار G1.

وأوضحت “علي بابا” أن الفرق الأساسي بين الإصدارين يكمن في العدسات؛ إذ يستخدم إصدار S1 شاشات micro-OLED واضحة عالية الجودة لعرض محتوى بدقة تصل إلى 4K، في حين صُمم إصدار G1 ليكون أخف وزنًا وأكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

ويأتي كلا الإصدارين مجهزين بميكروفونات تنقل الصوت عبر عظام الوجه، وكاميرات مدمجة، وبطارية مزدوجة قابلة للاستبدال توفر حتى 24 ساعة من الاستخدام، كما تعمل النظارات بالاعتماد على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة Qwen وتطبيق مرتبط بها، مما يتيح التحكم فيها عبر الصوت أو اللمس.

ووفقًا للشركة، فإن النظارات سوف تتكامل مع تطبيقاتها المختلفة، مثل Alipay، بالإضافة إلى خدمات بث الصوتيات، مثل QQ Music، وستوفر خدمات متنوعة تشمل الترجمة الفورية، وتعرّف الأسعار، ودعم الملاحة وعرض الاتجاهات، وتدوين الاجتماعات تلقائيًا.

ومن المتوقع أن تتوفر الإصدارات الدولية من النظارة خارج الصين العام المقبل، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، لكن الأسواق المستهدفة لم تُحدد بعدُ.

ويُعد إطلاق نظارات Quark جهدًا جديدًا لشركة علي بابا لدخول سوق الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي يُتوقع أن تكون إحدى الابتكارات الكبيرة القادمة إلى سوق الأجهزة الاستهلاكية.

وتتصدّر شركة ميتا السوق بنظاراتها Ray-Ban، في حين تسعى شركات مثل آبل و OpenAI وغيرها إلى تطوير منتجات ذكية أخرى.
