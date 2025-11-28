كشف خطط لبناء قبة دفاع جوي إيطالية تعمل بالذكاء الاصطناعي

Advertisement

كشفت مجموعة "ليوناردو" للدفاع والطيران والفضاء، خططا لإنشاء نظام دفاع جوي متعددة الطبقات، يعتمد على باسم "قبة أنجلو".وصممت "قبة مايكل أنجلو" لحماية البنية التحتية الحيوية في المناطق الرئيسية الحساسة، من خلال ربط منصات ومعدات مختلفة في الفضاء والجو والبر والبحر.ويستطيع هذا النظام كشف وتتبع واعتراض، وتحيد التهديدات الجوية مثل الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، والطائرات بدون طيار قبل أن تسبب أي ضرر.وذكرت وكالة " " أن هذه ستعمل بطريقة مشابهة لنظام القبة الحديدية ، الذي بدأ العمل منذ عام 2011.التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو سينغولاني، الخميس، خلال عرض في ، إن الشركة المملوكة للدولة ستشكل فريقا يضم موظفين من الشركة، والقوات المسلحة الإيطالية.وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة أن تبدأ القبة عملها بشكل كامل ابتداء من عام 2028.وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن قبة، التي سميت على اسم فنان عصر النهضة مايكل أنجلو، تعمل على دمج بنيات من المستشعرات، وستستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لمساعدة الدفاعات على تحديد مواقع التهديدات وإيقافها.وجاء هذا بعدما طالب غويدو كروستيو بإيجاد حلول لمواجهة تهديدات "الحرب الهجينة"، خاصة تلك التي تستهدف البنية التحتية الطاقية والمطارات.