22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هل يكون Galaxy Tri-fold مفاجأة سامسونغ قبل نهاية العام؟
Lebanon 24
28-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة
سامسونغ
الكورية
لإطلاق هاتفها الجديد القابل للطي ثلاثي اللوحات، الذي يُعرف مبدئيًا باسم "
galaxy
Tri-fold"، قبل نهاية العام الحالي. وعلى الرغم من أن التسريبات السابقة توقعت أن يأتي الجهاز بسعر مرتفع جدًا، فإن معلومات أحدث تشير إلى سعر أقل من المتوقع.
Advertisement
وبحسب تسريبات منشورة في
كوريا
، فإن سامسونغ ستطرح هاتفها الجديد في السوق الكورية بسعر يقارب 3.6 مليون وون، أي ما يعادل نحو 2,446 دولارًا. ويُعد هذا السعر أقل بكثير من التوقعات الأخيرة التي رجّحت بلوغه 4 ملايين وون (حوالي 2,718 دولارًا)، وفقًا لتقرير نشره موقع
android authority
والمتخصص في
أخبار التكنولوجيا
.
ونقل مدون
كوري
– يُعتقد أنه مصدر التسريب – أن هذه المعلومات قد تكون مستندة إلى "إعلان داخلي خاص بإحدى قنوات البيع"، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية تؤكد ذلك.
ورغم أن السعر الجديد ما يزال أعلى بشكل واضح من سعر هاتف Galaxy Z Fold 7 الحالي، الذي يُباع في كوريا بحوالي 1,616 دولارًا، إلا أنه يبقى مقبولًا أكثر للمستخدمين مقارنة بسعر يقترب من ثلاثة آلاف دولار.
ومن المتوقع أن يضم هاتف سامسونغ ثلاثي الطيات شاشة داخلية مزدوجة الطي بقياس 10 بوصات، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، إضافة إلى معالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية بسعة تقارب 5600 مللي أمبير/ساعة.
كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيحمل منظومة الكاميرات الخلفية نفسها الخاصة بجهاز Z Fold 7، والتي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x.
مواضيع ذات صلة
توقعات روسية بارتفاع قياسي في سعر البيتكوين قبل نهاية العام
Lebanon 24
توقعات روسية بارتفاع قياسي في سعر البيتكوين قبل نهاية العام
29/11/2025 01:53:41
29/11/2025 01:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو: هدف الحكومة إقرار الميزانية قبل نهاية العام
Lebanon 24
رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو: هدف الحكومة إقرار الميزانية قبل نهاية العام
29/11/2025 01:53:41
29/11/2025 01:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار في ملف انفجار المرفأ قبل نهاية العام
Lebanon 24
القرار في ملف انفجار المرفأ قبل نهاية العام
29/11/2025 01:53:41
29/11/2025 01:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"
Lebanon 24
سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"
29/11/2025 01:53:41
29/11/2025 01:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار التكنولوجيا
android authority
android
الكورية
✨ الخلف
galaxy
سامسون
قد يعجبك أيضاً
هل السيارات الكهربائية أكثر أمانًا من السيارات التقليدية؟
Lebanon 24
هل السيارات الكهربائية أكثر أمانًا من السيارات التقليدية؟
14:59 | 2025-11-28
28/11/2025 02:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كشف خطط لبناء قبة دفاع جوي إيطالية تعمل بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
كشف خطط لبناء قبة دفاع جوي إيطالية تعمل بالذكاء الاصطناعي
10:06 | 2025-11-28
28/11/2025 10:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بميزة استثنائية.. "علي بابا" تدخل سباق النظارات الذكية مع نظارات Quark
Lebanon 24
بميزة استثنائية.. "علي بابا" تدخل سباق النظارات الذكية مع نظارات Quark
06:23 | 2025-11-28
28/11/2025 06:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
OpenAI تطمئن: بيانات مستخدمي ChatGPT آمنة بعد اختراق محدود
Lebanon 24
OpenAI تطمئن: بيانات مستخدمي ChatGPT آمنة بعد اختراق محدود
04:06 | 2025-11-28
28/11/2025 04:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
طرق آمنة لاكتشاف المتابعين الصامتين على إنستغرام
Lebanon 24
طرق آمنة لاكتشاف المتابعين الصامتين على إنستغرام
02:30 | 2025-11-28
28/11/2025 02:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
08:37 | 2025-11-28
28/11/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:59 | 2025-11-28
هل السيارات الكهربائية أكثر أمانًا من السيارات التقليدية؟
10:06 | 2025-11-28
كشف خطط لبناء قبة دفاع جوي إيطالية تعمل بالذكاء الاصطناعي
06:23 | 2025-11-28
بميزة استثنائية.. "علي بابا" تدخل سباق النظارات الذكية مع نظارات Quark
04:06 | 2025-11-28
OpenAI تطمئن: بيانات مستخدمي ChatGPT آمنة بعد اختراق محدود
02:30 | 2025-11-28
طرق آمنة لاكتشاف المتابعين الصامتين على إنستغرام
23:00 | 2025-11-27
تصميم جديد وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة… ما الذي تخفيه أبل في آيفون 18؟
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 01:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 01:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 01:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24