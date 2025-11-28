هل يكون Galaxy Tri-fold مفاجأة سامسونغ قبل نهاية العام؟

Advertisement

تستعد شركة لإطلاق هاتفها الجديد القابل للطي ثلاثي اللوحات، الذي يُعرف مبدئيًا باسم " Tri-fold"، قبل نهاية العام الحالي. وعلى الرغم من أن التسريبات السابقة توقعت أن يأتي الجهاز بسعر مرتفع جدًا، فإن معلومات أحدث تشير إلى سعر أقل من المتوقع.وبحسب تسريبات منشورة في ، فإن سامسونغ ستطرح هاتفها الجديد في السوق الكورية بسعر يقارب 3.6 مليون وون، أي ما يعادل نحو 2,446 دولارًا. ويُعد هذا السعر أقل بكثير من التوقعات الأخيرة التي رجّحت بلوغه 4 ملايين وون (حوالي 2,718 دولارًا)، وفقًا لتقرير نشره موقع والمتخصص في .ونقل مدون – يُعتقد أنه مصدر التسريب – أن هذه المعلومات قد تكون مستندة إلى "إعلان داخلي خاص بإحدى قنوات البيع"، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية تؤكد ذلك.ورغم أن السعر الجديد ما يزال أعلى بشكل واضح من سعر هاتف Galaxy Z Fold 7 الحالي، الذي يُباع في كوريا بحوالي 1,616 دولارًا، إلا أنه يبقى مقبولًا أكثر للمستخدمين مقارنة بسعر يقترب من ثلاثة آلاف دولار.ومن المتوقع أن يضم هاتف سامسونغ ثلاثي الطيات شاشة داخلية مزدوجة الطي بقياس 10 بوصات، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، إضافة إلى معالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية بسعة تقارب 5600 مللي أمبير/ساعة.كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيحمل منظومة الكاميرات الخلفية نفسها الخاصة بجهاز Z Fold 7، والتي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x.