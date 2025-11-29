سوني تُنافس سامسونغ بقوة.. هذا ما ستطلقه

Advertisement

قامت شركة "سوني" رسميا بإطلاق مستشعرها الجديد للهواتف الذكية، المسمى LYT‑901، وهو أول مستشعر من الشركة بدقة 200 ميغابيكسل مخصص للأجهزة المحمولة.ويبلغ حجم المستشعر 1/1.12 بوصة، وبكسلاته تبلغ 0.7 ، ما يجعله أكبر من مستشعرات 200 ميجابيكسل التي تستخدمها العديد من الهواتف الذكية حاليًا.وبفضل حجم المستشعر الأكبر والبكسلات الأضخم، يفترض أن يلتقط LYT‑901 الضوء بصورة أفضل، ما يؤدي إلى صور أنقى وأوضح، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو المختلطة.كما يوفر المستشعر خاصية التركيز التلقائي لكل البكسلات، وقدرة على التكبير داخل المستشعر حتى 4 مرات بدقة عالية، ويدعم معالجة الصور والفيديو عبر .بالإضافة إلى ذلك، يدعم المستشعر تقنيات HDR المتقدمة لتحسين الديناميكية بين الضوء والظل، ما ينتج صورًا ذات نطاق ديناميكي واسع وتفاصيل دقيقة.ومن المتوقع أن تعتمد العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، خاصة شركات الهواتف الرائدة من ، على المستشعر الجديد لاستغلال إمكانياته .من بين هذه الشركات يُشار إلى أن شاومي قد تكون أول من يستخدم هذا المستشعر في أحد هواتفها من فئة "ألترا". من جهة ثانية، هواة التصوير بالفيديو قد يستفيدون من قدرات المستشعر في التصوير بدقة عالية مع تفوق في الإضاءة والدقة بفضل التقنيات المدمجة.علما ان شركة كانت رائدة في سوق مستشعرات الكاميرا بدقة 200 ميغابيكسل، ووفرت هذه المستشعرات في عدد كبير من هواتفها. لكن دخول سوني بهذا المستشعر الجديد والأكبر من ناحية الحجم والبكسلات، يضع الشركة أمام تحدٍ جدّي، وقد يجبرها على تطوير جيل جديد من مستشعراتها لتظل في المنافسة.(إرم نيوز)