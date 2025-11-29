Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شبيهة بإنستغرام وفيسبوك.. ميزة جديدة من "واتسآب" تعرّفوا إليها (صور)

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:00
تمكن تطبيق واتساب من تطوير أداة جديدة داخل ميزة الحالات تهدف إلى تسهيل إنشاء المحتوى على المستخدمين دون الحاجة لإعادة كتابته عند الانقطاع المفاجئ وذلك على غرار "إنستغرام" و"فيسبوك". 
وظهرت هذه الأداة في النسخة التجريبية الحديثة للتطبيق، حيث تسمح بحفظ الحالة كمسودة قبل الخروج من شاشة التحرير.

وقام واتساب بإضافة نافذة تنبيهية تظهر عند محاولة إغلاق صفحة إنشاء الحالة، تمنح خياراً بحفظ المسودة أو متابعة التحرير أو إلغاء ما تم كتابته.
 
 
 
 
 
 
 
وتساعد هذه الخطوة في الاحتفاظ بالأفكار غير المكتملة، ليعود المستخدم إليها مباشرة عند فتح شاشة إنشاء الحالة في المرة التالية.

واعتمد التطبيق خلال الأشهر الأخيرة على تعزيز أدوات الإبداع داخل ميزة الحالات، ليمنح المستخدمين مزيداً من المرونة أثناء مشاركة المحتوى اليومي.

ويأتي خيار المسودات ضمن هذه الخطة، لتقليل ضياع الجهد الناتج عن الخروج من الشاشة أثناء الانشغال بمكالمة أو إشعار طارئ.


