24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
21
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
شبيهة بإنستغرام وفيسبوك.. ميزة جديدة من "واتسآب" تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
29-11-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن تطبيق
واتساب
من تطوير أداة جديدة داخل ميزة الحالات تهدف إلى تسهيل إنشاء المحتوى على المستخدمين دون الحاجة لإعادة كتابته عند الانقطاع المفاجئ وذلك على غرار "إنستغرام" و"
فيسبوك
".
Advertisement
وظهرت هذه الأداة في النسخة التجريبية الحديثة للتطبيق، حيث تسمح بحفظ الحالة كمسودة قبل الخروج من شاشة التحرير.
وقام واتساب بإضافة نافذة تنبيهية تظهر عند محاولة إغلاق صفحة إنشاء الحالة، تمنح خياراً بحفظ المسودة أو متابعة التحرير أو إلغاء ما تم كتابته.
وتساعد هذه الخطوة في الاحتفاظ بالأفكار غير المكتملة، ليعود المستخدم إليها مباشرة عند فتح شاشة إنشاء الحالة في المرة التالية.
واعتمد التطبيق خلال الأشهر الأخيرة على تعزيز أدوات الإبداع داخل ميزة الحالات، ليمنح المستخدمين مزيداً من المرونة أثناء مشاركة المحتوى اليومي.
ويأتي خيار المسودات ضمن هذه الخطة، لتقليل ضياع الجهد الناتج عن الخروج من الشاشة أثناء الانشغال بمكالمة أو إشعار طارئ.
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
29/11/2025 15:36:50
29/11/2025 15:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
Lebanon 24
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
29/11/2025 15:36:50
29/11/2025 15:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
Lebanon 24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
29/11/2025 15:36:50
29/11/2025 15:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا ميزة جديدة من واتسآب.. ما هي؟
Lebanon 24
قريبا ميزة جديدة من واتسآب.. ما هي؟
29/11/2025 15:36:50
29/11/2025 15:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيسبوك
واتساب
تابت
دمين
نبيه
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
OnePlus تطلق هاتفا ببطارية كبيرة
Lebanon 24
OnePlus تطلق هاتفا ببطارية كبيرة
06:58 | 2025-11-29
29/11/2025 06:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سوني تُنافس سامسونغ بقوة.. هذا ما ستطلقه
Lebanon 24
سوني تُنافس سامسونغ بقوة.. هذا ما ستطلقه
02:00 | 2025-11-29
29/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة تتعلق بمراقبة الطيران.. "إيرباص" تصدر أوامر استدعاء قد تشمل 6000 طائرة
Lebanon 24
بعد حادثة تتعلق بمراقبة الطيران.. "إيرباص" تصدر أوامر استدعاء قد تشمل 6000 طائرة
00:21 | 2025-11-29
29/11/2025 12:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
DeepSeek تطلق نموذجًا تجريبيًا جديدًا
Lebanon 24
DeepSeek تطلق نموذجًا تجريبيًا جديدًا
23:00 | 2025-11-28
28/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يكون Galaxy Tri-fold مفاجأة سامسونغ قبل نهاية العام؟
Lebanon 24
هل يكون Galaxy Tri-fold مفاجأة سامسونغ قبل نهاية العام؟
16:00 | 2025-11-28
28/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:58 | 2025-11-29
OnePlus تطلق هاتفا ببطارية كبيرة
02:00 | 2025-11-29
سوني تُنافس سامسونغ بقوة.. هذا ما ستطلقه
00:21 | 2025-11-29
بعد حادثة تتعلق بمراقبة الطيران.. "إيرباص" تصدر أوامر استدعاء قد تشمل 6000 طائرة
23:00 | 2025-11-28
DeepSeek تطلق نموذجًا تجريبيًا جديدًا
16:00 | 2025-11-28
هل يكون Galaxy Tri-fold مفاجأة سامسونغ قبل نهاية العام؟
14:59 | 2025-11-28
هل السيارات الكهربائية أكثر أمانًا من السيارات التقليدية؟
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 15:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 15:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 15:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24