بشأن حماية البيانات.. أبل تحذّر مستخدمي آيفون

ويأتي هذا التحذير بعد تداول تقارير تقنية تفيد بأن التحديث الأخير من iOS 26 يتضمّن ترقيات أمنية حساسة تمنع استغلال ثغرات كانت تُستخدم للوصول إلى المعلومات الشخصية بشكل خفي. طلقت شركة أبل تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي 15 و16 و17، تحثهم على ضرورة تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار من iOS، بعد اكتشاف مخاطر أمنية قد تعرّض بيانات المستخدمين للاختراق في حال تجاهل التحديث.ويأتي هذا التحذير بعد تداول تقارير تقنية تفيد بأن التحديث الأخير من iOS 26 يتضمّن ترقيات أمنية حساسة تمنع استغلال ثغرات كانت تُستخدم للوصول إلى المعلومات الشخصية بشكل خفي.

تؤكد أبل أن تحديث iOS 26 ليس مجرد تحسينات شكلية أو إضافات بسيطة، بل يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمان الرقمي.



ويتضمن التحديث منعًا لأساليب استخراج البيانات الصامتة، وهي طرق قد يستخدمها مهاجمون للوصول إلى الملفات الشخصية، مثل: الصور، بيانات الموقع، المعلومات الصحية، وحتى كلمات المرور المخزّنة.



كما يشمل التحديث تحسينًا في آليات فحص التطبيقات ومنح الصلاحيات، بحيث يصبح من الصعب على أي تطبيق غير موثوق جمع بيانات الجهاز دون علم المستخدم.



وتمنح هذه التحديثات طبقة إضافية من الحماية خاصة في ظل ازدياد محاولات الاختراق حول العالم خلال الفترة الأخيرة.

التحذير موجّه تحديدًا للمستخدمين الذين يملكون أجهزة آيفون 15 و16 و17.



وتشير أبل إلى أن هذه الأجهزة هي الأكثر عرضة لعمليات استغلال الثغرات المكتشفة، بحكم أنها تعتمد على تقنيات جديدة تتطلب تحديثات أمنية مستمرة. (إرم نيوز)