عن نظام "ويندوز".. هذا ما قالته شركة "ديل"

في مؤشر جديد على تباطؤ وتيرة الترقية إلى " 11"، يُظهر مستخدمو ويندوز تفضيلاً واضحاً للاستمرار مع "ويندوز 10" حتى مع انتهاء مرحلة الدعم الرسمي للنظام.

Advertisement



ومع مرور عشر سنوات على إطلاقه، ما زال "ويندوز 10" محافظاً على شعبيته بين المستهلكين وقطاع الأعمال، مقابل انتشار أبطأ بكثير لـ"ويندوز 11".





وخلال إعلان النتائج المالية الأخيرة، كشف مدير العمليات في "ديل" أن نحو 500 مليون جهاز حول العالم قادر على تشغيل "ويندوز 11"، ومازال يعمل بنظام "ويندوز 10".

ويُضاف إلى ذلك 500 مليون جهاز آخر لا يستوفي متطلبات تشغيل ويندوز 11، نظراً إلى تشديد معايير العتاد مع إطلاق .





وأشار إلى أن هذه تُشكّل فرصة لدفع المستخدمين نحو أجهزة حديثة تعتمد "ويندوز 11" وتقنيات الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن سوق الحواسيب سوف يظل شبه ثابت العام المقبل.