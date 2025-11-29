Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"جهاز" مهم لمراقبة صحة القلب.. اكتشفوا مزاياه

Lebanon 24
29-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1448685-639000570881478705.jpg
Doc-P-1448685-639000570881478705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعد جهاز هولتر، المصمم لمراقبة حالة القلب، طريقة تشخيصية حديثة تسجل نشاط القلب لمدة 24 إلى 48 ساعة أثناء ممارسة الشخص لنشاطه الطبيعي والنوم.
 
Advertisement
 
ويشير الخبراء إلى أن جهاز هولتر يوفر للأطباء معلومات دقيقة وفريدة، تختلف عن تخطيط كهربية القلب التقليدي الذي يستغرق تسجيله بضع دقائق فقط.


ويتألف جهاز هولتر من مسجل صغير لا يزيد وزنه عن 500 غرام، مزوّد بأسلاك وأقطاب كهربائية تُثبت على الصدر. ويسجل الجهاز تخطيط كهربية القلب بشكل مستمر أثناء ممارسة الشخص نشاطه اليومي، بما في ذلك النشاط البدني، النوم، وحالات التوتر والانفعالات.
 

ويتمتع جهاز هولتر بخمس مزايا رئيسية:
 

- تسجيل الحالات النادرة – يكتشف عدم انتظام ضربات القلب التي قد تحدث مرة واحدة فقط يومياً.


- تقييم وظائف القلب تحت أحمال مختلفة – يساعد على فهم كيفية استجابة القلب للنشاط البدني والضغط النفسي.


- كشف المشكلات الليلية – مثل اضطرابات نظم القلب أثناء النوم.
 

- تشخيص سبب الإغماء والدوخة – يساهم في تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه الأعراض.


- مراقبة فعالية العلاج – يساعد الأطباء على تعديل الأدوية أو خطط العلاج حسب الحاجة.


ويعد استخدام جهاز هولتر إجراء آمنا وغير مؤلم، وقد ساعد ملايين الأشخاص على اكتشاف مشكلات القلب مبكراً.
 
 
لذلك، لا ينبغي تجاهل هذا الفحص إذا وصفه الطبيب، إذ يمكن أن يسهم أحيانا في الوقاية من مضاعفات قلبية خطيرة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
علاج عصب الأسنان.. كيف يساهم في صحة القلب؟
lebanon 24
30/11/2025 10:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشفوا "كوابح" الجهاز المناعي... 3 علماء يفوزون بنوبل الطب 2025
lebanon 24
30/11/2025 10:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطة إسرائيلية" جديدة للبنان.. إكتشفوا تفاصيلها!
lebanon 24
30/11/2025 10:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"ساوند كلاود" يتحول إلى منصة اجتماعية بمزايا جديدة
lebanon 24
30/11/2025 10:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

الصدر

العلا

مارس

حيان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-11-30
23:00 | 2025-11-29
16:00 | 2025-11-29
09:57 | 2025-11-29
06:58 | 2025-11-29
04:00 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24