"جهاز" مهم لمراقبة صحة القلب.. اكتشفوا مزاياه

يُعد جهاز هولتر، المصمم لمراقبة حالة القلب، طريقة تشخيصية حديثة تسجل نشاط القلب لمدة 24 إلى 48 ساعة أثناء ممارسة الشخص لنشاطه الطبيعي والنوم.

ويشير الخبراء إلى أن جهاز هولتر يوفر للأطباء معلومات دقيقة وفريدة، تختلف عن تخطيط كهربية القلب التقليدي الذي يستغرق تسجيله بضع دقائق فقط.





ويتألف جهاز هولتر من مسجل صغير لا يزيد وزنه عن 500 غرام، مزوّد بأسلاك وأقطاب كهربائية تُثبت على . ويسجل الجهاز تخطيط كهربية القلب بشكل مستمر أثناء ممارسة الشخص نشاطه اليومي، بما في ذلك النشاط البدني، النوم، وحالات التوتر والانفعالات.





ويتمتع جهاز هولتر بخمس مزايا رئيسية:





- تسجيل الحالات النادرة – يكتشف عدم انتظام ضربات القلب التي قد تحدث مرة واحدة فقط يومياً.





- تقييم وظائف القلب تحت أحمال مختلفة – يساعد على فهم كيفية استجابة القلب للنشاط البدني والضغط النفسي.





- كشف المشكلات الليلية – مثل اضطرابات نظم القلب أثناء النوم.





- تشخيص سبب الإغماء والدوخة – يساهم في تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه الأعراض.





- مراقبة فعالية العلاج – يساعد الأطباء على تعديل الأدوية أو خطط العلاج حسب الحاجة.





ويعد استخدام جهاز هولتر إجراء آمنا وغير مؤلم، وقد ساعد ملايين الأشخاص على اكتشاف مشكلات القلب مبكراً.