Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علماء يكتشفون سر الرياح الخارقة على كوكب الزهرة

Lebanon 24
30-11-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1449032-639001313677243286.jpg
Doc-P-1449032-639001313677243286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن العلماء أخيرًا من فكّ واحد من أكثر الألغاز المحيرة في مجموعتنا الشمسية، وهو ما الذي يدفع الرياح السريعة والعنيفة التي تجتاح الغلاف الجوي لكوكب الزهرة؟ فبعد عقود من النظريات غير الحاسمة، أكدت دراسة جديدة أن المدّ الحرارى اليومى الناتج عن التسخين الشمسى هو المحرك الأساسى لهذه الرياح الخارقة.
Advertisement

كوكب الزهرة معروف بطقسه المتطرف وغلافه الجوي الكثيف، حيث تتحرك السحب بسرعات تتجاوز 100 متر فى الثانية، وهو ما يعادل دورانًا يفوق سرعة دوران الكوكب نفسه بنحو 60 مرة. وبينما يحتاج الكوكب إلى 243 يومًا ليكمل دورة واحدة، فإن غلافه الجوي يلتف حوله في أربعة أيام أرضية فقط ظاهرة تُعرف باسم الدوران الفائق.


اعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات جمعتها مركبتا فينوس إكسبريس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وأكاتسوكي التابعة لليابان، على مدار أكثر من 20 سنة، ووجدت الدراسة أن المدّ الحراري الذي يتكرر يوميًا مع شروق الشمس وغروبها هو العامل الأساسي الذي يمنح الرياح زخمها الهائل.

خلافًا للاعتقاد السائد سابقًا بأن المدّ مرتين يوميًا هو المؤثر الأكبر، أثبتت النتائج أن المدّ الحراري النهاري هو الذي ينقل الزخم نحو الطبقات العليا من السحب، مما يعزز الدوران الفائق بطريقة غير مسبوقة. وتُعد هذه النتائج أول تحليل يشمل نصف الكرة الجنوبي للزهرة، ما يجعلها أكثر شمولًا من الدراسات السابقة.

منذ ستينيات القرن الماضي، أظهرت بيانات المهمات الفضائية الأولى أن الغلاف الجوي للزهرة يتحرك بسرعة غير متوقعة ، ورغم تداول العديد من النظريات منها تأثير موجات الجاذبية أو أنماط الدوران الداخلي إلا أن السبب الحقيقي ظل غامضًا.

وتشير الدراسة الحديثة،  إلى أن فهم هذه الظاهرة يعتمد على كيفية تفاعل الغلاف الجوي مع الإشعاع الشمسي اليومي، ما يعيد تشكيل تصور العلماء حول ديناميكيات الكواكب الشبيهة بالأرض.

هذا الاكتشاف لا يكشف فقط جانبًا محوريًا من طقس كوكب الزهرة، بل يعزز أيضًا فهم العلماء لآليات المناخ على الكواكب الصخرية، ومع تزايد الاهتمام العالمي بإرسال مهمات جديدة إلى الزهرة، قد تكون هذه الدراسة خطوة حاسمة نحو فهم أعمق لهذا الكوكب الغامض. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
اكتشاف سر العلاقة المتناقضة بين السرطان ومرض الزهايمر.. هذا ما كشفه العلماء
lebanon 24
01/12/2025 09:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار نجمي محتمل.. هل يهدد كوكب الأرض؟
lebanon 24
01/12/2025 09:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الأولوية هي للسيادة والتحرير والمقاومة حاضرة وقوية كالجبال الصامدة أمام الرياح العاتية
lebanon 24
01/12/2025 09:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"شياطين الغبار" تكشف أسرار الرياح على سطح المريخ!
lebanon 24
01/12/2025 09:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوروبي

أوروبي

الظاهر

العليا

ستيني

العلم

دوران

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-12-01
00:06 | 2025-12-01
15:29 | 2025-11-30
12:00 | 2025-11-30
02:00 | 2025-11-30
23:00 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24