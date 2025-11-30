Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من الهواتف القابلة للانحناء إلى الرقع التشخيصية.. شاشات OLED المرنة تدخل عصرًا جديدًا

Lebanon 24
30-11-2025 | 15:29
A-
A+

Doc-P-1449070-639001387154991194.jpg
Doc-P-1449070-639001387154991194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن باحثون من جامعة شيكاغو عن مواد جديدة تُمكّن شاشات OLED من التمدد، وللتغلب على الطبقات غير المرنة سابقًا، طور الباحثون بوليمرات موصلة قابلة للتمدد وقطبًا كهربائيًا من الألومنيوم يشبه الهلام، تعمل الشاشات المتطورة حاليًا بتقنية OLED، ولكن المرونة قد تُمكّن من تطوير تقنيات قابلة للارتداء وغرسات طبية على الأسطح المنحنية، على سبيل المثال، عند خلط الألومنيوم بسبيكة غاليوم-إنديوم، يتشقق المعدن تحت الضغط بدلًا من أن يتكسر، لأن المعدن السائل يتدفق لسد الشقوق.
Advertisement

وفقًا للدراسة، يتمثل أحد الابتكارات الرئيسية في الكاثود المرن، يُعد جعل الألومنيوم قابلًا للتمدد أمرًا صعبًا، لكن الفريق اتبع نهجًا غير متوقع، يؤدي تضمين الألومنيوم في سبيكة غاليوم-إنديوم إلى "تشقق" الكاثود تحت الضغط بدلًا من أن يتكسر، حيث يملأ المعدن السائل الفجوة، ومن اللافت للنظر أن اختبارات التقادم أظهرت أن القطب الكهربائي ظل موصلًا حتى بعد التمدد المتكرر.

طوّر الباحثون أيضًا طبقة بوليمرية مرنة ذات حلقات موصلة متصلة بسلاسل مرنة، تُوازن بين الموصلية والمرونة، يُحسّن ضبط نسبة الحلقات الموصلة إلى الأجزاء المرنة من أدائها الكهربائي، تُمهد هذه التطورات الطريق لشاشات OLED قابلة للتمدد بالكامل.

ستسمح شاشات OLED القابلة للتمدد بدمج الشاشات في الملابس والرقعة الطبية، من بين تطبيقات أخرى، كما ستسمح بلفّ الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للانحناء حول الأسطح.

ويُشير الفريق أيضًا إلى تطبيقات في أجهزة الاستشعار القابلة للزرع والروبوتات ذات البشرة الواقعية، يُمكن أن تُوفر هذه الشاشات مصادر ضوء للرقعة التشخيصية القابلة للارتداء - تلك التي يُمكن استخدامها لمراقبة حالات مثل داء السكري أو أمراض القلب، على سبيل المثال، تتكون هذه المواد من مواد ذات أداء كهربائي عالي ومستدام تحت الضغط، مما يتيح تطوير إلكترونيات وأجهزة قابلة للارتداء مرنة حقًا. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
"تاتش" تبعث برسالة ترحيب على شاشات الهواتف: Welcome Pope Leo
lebanon 24
01/12/2025 03:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الداخلي في حمص يعلن تمديد حظر التجوال حتى الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي
lebanon 24
01/12/2025 03:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إكتشاف برنامج تجسس جديد يستهدف هذه الهواتف!
lebanon 24
01/12/2025 03:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنافسة أفضل الهواتف.. هذا جديد هواوي (فيديو)
lebanon 24
01/12/2025 03:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة شيكاغو

الرئيسي

الفجوة

الموصل

الملا

روبوت

جامع

بولي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2025-11-30
02:00 | 2025-11-30
23:00 | 2025-11-29
16:00 | 2025-11-29
14:00 | 2025-11-29
09:57 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24