تكنولوجيا وعلوم
من الهواتف القابلة للانحناء إلى الرقع التشخيصية.. شاشات OLED المرنة تدخل عصرًا جديدًا
Lebanon 24
30-11-2025
|
15:29
photos
أعلن باحثون من
جامعة شيكاغو
عن مواد جديدة تُمكّن شاشات OLED من التمدد، وللتغلب على الطبقات غير المرنة سابقًا، طور الباحثون بوليمرات موصلة قابلة للتمدد وقطبًا كهربائيًا من الألومنيوم يشبه الهلام، تعمل الشاشات المتطورة حاليًا بتقنية OLED، ولكن المرونة قد تُمكّن من تطوير تقنيات قابلة للارتداء وغرسات طبية على الأسطح المنحنية، على سبيل المثال، عند خلط الألومنيوم بسبيكة غاليوم-إنديوم، يتشقق المعدن تحت الضغط بدلًا من أن يتكسر، لأن المعدن السائل يتدفق لسد الشقوق.
وفقًا للدراسة، يتمثل أحد الابتكارات الرئيسية في الكاثود المرن، يُعد جعل الألومنيوم قابلًا للتمدد أمرًا صعبًا، لكن الفريق اتبع نهجًا غير متوقع، يؤدي تضمين الألومنيوم في سبيكة غاليوم-إنديوم إلى "تشقق" الكاثود تحت الضغط بدلًا من أن يتكسر، حيث يملأ المعدن السائل
الفجوة
، ومن اللافت للنظر أن اختبارات التقادم أظهرت أن القطب الكهربائي ظل موصلًا حتى بعد التمدد المتكرر.
طوّر الباحثون أيضًا طبقة بوليمرية مرنة ذات حلقات موصلة متصلة بسلاسل مرنة، تُوازن بين الموصلية والمرونة، يُحسّن ضبط نسبة الحلقات الموصلة إلى الأجزاء المرنة من أدائها الكهربائي، تُمهد هذه التطورات الطريق لشاشات OLED قابلة للتمدد بالكامل.
ستسمح شاشات OLED القابلة للتمدد بدمج الشاشات في الملابس والرقعة الطبية، من بين تطبيقات أخرى، كما ستسمح بلفّ الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للانحناء حول الأسطح.
ويُشير الفريق أيضًا إلى تطبيقات في أجهزة الاستشعار القابلة للزرع والروبوتات ذات البشرة الواقعية، يُمكن أن تُوفر هذه الشاشات مصادر ضوء للرقعة التشخيصية القابلة للارتداء - تلك التي يُمكن استخدامها لمراقبة حالات مثل داء السكري أو أمراض القلب، على سبيل المثال، تتكون هذه المواد من مواد ذات أداء كهربائي عالي ومستدام تحت الضغط، مما يتيح تطوير إلكترونيات وأجهزة قابلة للارتداء مرنة حقًا. (اليوم السابع)
