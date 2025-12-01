20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مؤسس Telegram يطلق شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية جديدة
Lebanon 24
01-12-2025
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
بافيل دوروف
المدير العام
والمؤسس لشركة Telegram، عن إطلاق شبكة
الذكاء الاصطناعي
اللامركزية الجديدة Cocoon.
Advertisement
Cocoon (اختصار لـ Confidential Compute Open Network) هي مبادرة بنية تحتية لامركزية تجمع بين سلسلة الكتل (Blockchain)، والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تصميم
النظام الجديد
، للسماح للمستخدمين بالتفاعل مع وظائف الذكاء الاصطناعي مثل تلخيص الرسائل وتكوينها دون
الكشف عن
البيانات الحساسة لمقدمي الخدمة المركزيين.
وكتب دوروف على قناته في
تلغرام
: "باشر تطبيق Cocoon بالعمل".
وأشار دوروف إلى أن الشبكة الجديدة باشرت بالفعل في معالجة الطلبات الأولى للذكاء الاصطناعي من المستخدمين.
وشدد دوروف على أنه سيتم في الأسابيع المقبلة توسيع قوة الشبكة، وذكر أن مستخدمي Telegram سيحصلون على الكثير من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خصوصية 100٪.
مواضيع ذات صلة
سامسونغ تطلق مساعد ذكاء اصطناعي للتلفزيونات الذكية
Lebanon 24
سامسونغ تطلق مساعد ذكاء اصطناعي للتلفزيونات الذكية
01/12/2025 09:43:52
01/12/2025 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
Lebanon 24
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
01/12/2025 09:43:52
01/12/2025 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!
Lebanon 24
أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!
01/12/2025 09:43:52
01/12/2025 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
01/12/2025 09:43:52
01/12/2025 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
النظام الجديد
المدير العام
بافيل دوروف
الكشف عن
تلغرام
بافيل
كوين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
Lebanon 24
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
02:00 | 2025-12-01
01/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكتشفون سر الرياح الخارقة على كوكب الزهرة
Lebanon 24
علماء يكتشفون سر الرياح الخارقة على كوكب الزهرة
23:00 | 2025-11-30
30/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الهواتف القابلة للانحناء إلى الرقع التشخيصية.. شاشات OLED المرنة تدخل عصرًا جديدًا
Lebanon 24
من الهواتف القابلة للانحناء إلى الرقع التشخيصية.. شاشات OLED المرنة تدخل عصرًا جديدًا
15:29 | 2025-11-30
30/11/2025 03:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تتصدر مبيعات الهواتف في الصين بحصة 26%
Lebanon 24
آبل تتصدر مبيعات الهواتف في الصين بحصة 26%
12:00 | 2025-11-30
30/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر اختراع.. شاهدوا أول "غسالة بشرية"!
Lebanon 24
آخر اختراع.. شاهدوا أول "غسالة بشرية"!
02:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2025-12-01
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
23:00 | 2025-11-30
علماء يكتشفون سر الرياح الخارقة على كوكب الزهرة
15:29 | 2025-11-30
من الهواتف القابلة للانحناء إلى الرقع التشخيصية.. شاشات OLED المرنة تدخل عصرًا جديدًا
12:00 | 2025-11-30
آبل تتصدر مبيعات الهواتف في الصين بحصة 26%
02:00 | 2025-11-30
آخر اختراع.. شاهدوا أول "غسالة بشرية"!
23:00 | 2025-11-29
إليكم جديد "غوغل".. ميزة خاصة بـ"تطبيق الخرائط"
فيديو
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 09:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24