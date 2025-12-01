Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مؤسس Telegram يطلق شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية جديدة

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:06
أعلن بافيل دوروف المدير العام والمؤسس لشركة Telegram، عن إطلاق  شبكة الذكاء الاصطناعي اللامركزية الجديدة Cocoon.
Advertisement

Cocoon (اختصار لـ Confidential Compute Open Network) هي مبادرة بنية تحتية لامركزية تجمع بين سلسلة الكتل (Blockchain)، والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تصميم النظام الجديد، للسماح للمستخدمين بالتفاعل مع وظائف الذكاء الاصطناعي مثل تلخيص الرسائل وتكوينها دون الكشف عن البيانات الحساسة لمقدمي الخدمة المركزيين.

وكتب دوروف على قناته في تلغرام: "باشر تطبيق Cocoon بالعمل".

وأشار دوروف إلى أن الشبكة الجديدة باشرت بالفعل في معالجة الطلبات الأولى للذكاء الاصطناعي من المستخدمين.

وشدد دوروف على أنه سيتم في الأسابيع المقبلة توسيع قوة الشبكة، وذكر أن مستخدمي Telegram سيحصلون على الكثير من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خصوصية 100٪.
الذكاء الاصطناعي

النظام الجديد

المدير العام

بافيل دوروف

الكشف عن

تلغرام

بافيل

كوين

