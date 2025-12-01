مؤسس Telegram يطلق شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية جديدة

Advertisement

أعلن والمؤسس لشركة Telegram، عن إطلاق شبكة اللامركزية الجديدة Cocoon.Cocoon (اختصار لـ Confidential Compute Open Network) هي مبادرة بنية تحتية لامركزية تجمع بين سلسلة الكتل (Blockchain)، والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.وتم تصميم ، للسماح للمستخدمين بالتفاعل مع وظائف الذكاء الاصطناعي مثل تلخيص الرسائل وتكوينها دون البيانات الحساسة لمقدمي الخدمة المركزيين.وكتب دوروف على قناته في : "باشر تطبيق Cocoon بالعمل".وأشار دوروف إلى أن الشبكة الجديدة باشرت بالفعل في معالجة الطلبات الأولى للذكاء الاصطناعي من المستخدمين.وشدد دوروف على أنه سيتم في الأسابيع المقبلة توسيع قوة الشبكة، وذكر أن مستخدمي Telegram سيحصلون على الكثير من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خصوصية 100٪.