Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بيانات بعض مستخدمي ChatGPT تتعرض للاختراق… وOpenAI تتحرك فورًا

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1449382-639001970306381676.webp
Doc-P-1449382-639001970306381676.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة OpenAI عن تعرض بيانات بعض مستخدمي ChatGPT لاختراق أمني ناتج عن ثغرة في خدمة طرف ثالث تُستخدم لتحليل البيانات، Mixpanel، في 9 تشرين الثاني الماضي. وأسفر الاختراق عن تسرب بيانات تشمل أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني والموقع الجغرافي ونوع نظام التشغيل والمتصفح، لكنه اقتصر على مستخدمي حسابات واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالشركة، بينما لم تتعرض أنظمة OpenAI الداخلية للاختراق.
Advertisement

وأوضحت الشركة في مدونتها أن محتوى المحادثات وطلبات API وكلمات المرور وبيانات الدفع والوثائق الحكومية لم تتأثر. كما أكدت أنها باشرت تحقيقًا أمنيًا شاملاً، وأزالت Mixpanel من خدماتها الإنتاجية، محذرة المستخدمين من احتمال استغلال البيانات في هجمات التصيد الاحتيالي أو الهندسة الاجتماعية.

وشددت OpenAI على أن أمن وخصوصية منتجاتها يمثلان أولوية قصوى، معلنة عن مراجعات أمنية موسعة للتطبيقات والخدمات التابعة لجهات خارجية ورفع متطلبات الأمان لجميع شركائها.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة تحديات أمنية واجهتها الشركة منذ إطلاق ChatGPT في تشرين الثاني 2022، من بينها خلل أوقف الخدمة مؤقتًا في آذار 2023، وحوادث سرقة بيانات تسجيل الدخول عبر برامج ضارة، دون أن تتأثر البنية التحتية للشركة نفسها.
مواضيع ذات صلة
OpenAI تطمئن: بيانات مستخدمي ChatGPT آمنة بعد اختراق محدود
lebanon 24
01/12/2025 16:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد ChatGPT... ميزة الدردشة الجماعية المجانية لكافة المستخدمين
lebanon 24
01/12/2025 16:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن حماية البيانات.. أبل تحذّر مستخدمي آيفون
lebanon 24
01/12/2025 16:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق قواعد بيانات أوكرانية.. والحصول على وثائق حساسة
lebanon 24
01/12/2025 16:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24

طرف ثالث

شركة م

الهند

دمين

تاجي

تشري

بري

شام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2025-12-01
02:00 | 2025-12-01
00:06 | 2025-12-01
23:00 | 2025-11-30
15:29 | 2025-11-30
12:00 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24