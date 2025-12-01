21
تكنولوجيا وعلوم
بيانات بعض مستخدمي ChatGPT تتعرض للاختراق… وOpenAI تتحرك فورًا
Lebanon 24
01-12-2025
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة OpenAI عن تعرض بيانات بعض مستخدمي ChatGPT لاختراق أمني ناتج عن ثغرة في خدمة
طرف ثالث
تُستخدم لتحليل البيانات، Mixpanel، في 9 تشرين الثاني الماضي. وأسفر الاختراق عن تسرب بيانات تشمل أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني والموقع الجغرافي ونوع نظام التشغيل والمتصفح، لكنه اقتصر على مستخدمي حسابات واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالشركة، بينما لم تتعرض أنظمة OpenAI الداخلية للاختراق.
وأوضحت الشركة في مدونتها أن محتوى المحادثات وطلبات API وكلمات المرور وبيانات الدفع والوثائق الحكومية لم تتأثر. كما أكدت أنها باشرت تحقيقًا أمنيًا شاملاً، وأزالت Mixpanel من خدماتها الإنتاجية، محذرة المستخدمين من احتمال استغلال البيانات في هجمات التصيد الاحتيالي أو الهندسة الاجتماعية.
وشددت OpenAI على أن أمن وخصوصية منتجاتها يمثلان أولوية قصوى، معلنة عن مراجعات أمنية موسعة للتطبيقات والخدمات التابعة لجهات خارجية ورفع متطلبات الأمان لجميع شركائها.
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة تحديات أمنية واجهتها الشركة منذ إطلاق ChatGPT في تشرين الثاني 2022، من بينها خلل أوقف الخدمة مؤقتًا في آذار 2023، وحوادث سرقة بيانات تسجيل الدخول عبر برامج ضارة، دون أن تتأثر البنية التحتية للشركة نفسها.
