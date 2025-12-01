Advertisement

فيديو روبوتات صيني يشعل الجدل: حقيقي أم خدعة رقمية؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 16:00
أثار فيديو لشركة الروبوتات الصينية "يو بي تك" جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة بعد ظهور مئات روبوتات walker S2 تتحرك بتناسق داخل مستودع قبل شحنها، في مشهد شبيه بأفلام الخيال العلمي.
شخصيات أميركية في قطاع الروبوتات، أبرزها بريت أدكوك من شركة Figure، شكّكت بالفيديو، مشيرة عبر "إكس" إلى تناقضات في الإضاءة توحي باستخدام مؤثرات رقمية.

"يو بي تك" ردّت فوراً بنشر فيديو إضافي مصوَّر بطائرة درون وصوت طبيعي من الموقع نفسه، مؤكدة أنّ المشاهد حقيقية بالكامل، وأن الروبوتات دخلت مرحلة التصنيع الكمي منذ منتصف تشرين الثاني.

وبحسب الشركة، تم شحن الدفعة الأولى إلى شركاء صناعيين يعملون في التصنيع الذكي، ولوجستيات المصانع، وتجميع السيارات، ومراكز بيانات تعتمد على الروبوتات.

لكن خبراء – وفق "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" – ما زالوا غير مقتنعين، معتبرين أنّ الأدلة المنشورة تعتمد على مواد ترويجية بلا توثيق مستقل.

وتستهدف الشركة رفع إنتاجها إلى 5 آلاف روبوت سنوياً في 2026، و10 آلاف في 2027، مؤكدة أن الشكوك الأميركية ناتجة عن "عدم فهم قدرات الصناعة الصينية".

