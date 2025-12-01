فيديو روبوتات صيني يشعل الجدل: حقيقي أم خدعة رقمية؟

Advertisement

أثار فيديو لشركة الروبوتات "يو بي تك" جدلاً واسعاً في بعد ظهور مئات روبوتات S2 تتحرك بتناسق داخل مستودع قبل شحنها، في مشهد شبيه بأفلام الخيال العلمي.شخصيات أميركية في قطاع الروبوتات، أبرزها أدكوك من شركة Figure، شكّكت بالفيديو، مشيرة عبر "إكس" إلى تناقضات في الإضاءة توحي باستخدام مؤثرات رقمية."يو بي تك" ردّت فوراً بنشر فيديو إضافي مصوَّر بطائرة وصوت طبيعي من الموقع نفسه، مؤكدة أنّ المشاهد حقيقية بالكامل، وأن الروبوتات دخلت مرحلة التصنيع الكمي منذ منتصف تشرين الثاني.وبحسب الشركة، تم شحن الدفعة الأولى إلى شركاء صناعيين يعملون في التصنيع الذكي، ولوجستيات المصانع، وتجميع السيارات، ومراكز بيانات تعتمد على الروبوتات.لكن خبراء – وفق "ساوث بوست" – ما زالوا غير مقتنعين، معتبرين أنّ الأدلة المنشورة تعتمد على مواد ترويجية بلا توثيق مستقل.وتستهدف الشركة رفع إنتاجها إلى 5 آلاف سنوياً في 2026، و10 آلاف في 2027، مؤكدة أن الشكوك الأميركية ناتجة عن "عدم فهم قدرات الصناعة الصينية".