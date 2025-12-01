22
كيف تكتشف الأغاني المصنوعة بالذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
01-12-2025
|
23:00
A-
A+
مع انتشار أدوات
الذكاء الاصطناعي
التي تنتج أغنيات خلال ثوانٍ، أصبح التمييز بين الصوت الحقيقي والمحتوى الاصطناعي أكثر صعوبة. ورغم جودة هذه المقاطع، يمكن ملاحظة مؤشرات تكشف طبيعتها.
الأغاني المصنوعة آلياً تعتمد عادة على لحن متكرر وإيقاع ثابت وكورس يُعاد بطريقة واحدة، من دون اللمسات البشرية التي تضيف حركة وتنوّع. كما يظهر الصوت الاصطناعي عبر الكمال المبالغ فيه؛ نبرة ثابتة، أنفاس غير طبيعية، وارتفاعات صوتية نظيفة لكنها بلا إحساس، حتى عند تقليد مطربين مشهورين.
الآلات الموسيقية أيضاً تبدو دقيقة بشكل آلي؛ الطبول منتظمة تماماً، والجيتار والبيانو يخلو عزفهما من الضغط الطبيعي، ما يجعل النتيجة موسيقى نظيفة لكنها بلا روح. وتظهر علامات إضافية عند الحسابات التي تنشر عشرات الأغاني خلال أيام من دون أي تاريخ فني أو نشاط حقيقي.
الانتقالات بين مقاطع الأغنية غالباً ما تكون مفاجئة، من الهدوء إلى الذروة من دون تمهيد، أو بجسر موسيقي يظهر فجأة، ما يجعل البناء الصوتي أقرب إلى "قص ولصق". وهناك منصات متخصصة تستطيع تحليل المسارات الصوتية واكتشاف الأنماط الشائعة في الموسيقى المنتجة آلياً، وإن لم تكن دقيقة بالكامل.
تدفّق هذه الأغاني الاصطناعية يهدد الفنانين الحقيقيين ويؤثر على أرباحهم، ويزيد من خطر سرقة الأصوات. لذلك يصبح التمييز بين الموسيقى البشرية والمصطنعة خطوة ضرورية لحماية الإبداع وضمان الشفافية في عالم تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي.
