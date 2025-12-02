ابتكار جديد.. "غسالة بشرية" تنظف الجسد والروح!

Advertisement

أطلقت شركة "ساينس" رسميا جهازا مبتكرا يحمل اسم "غسالة Mirai البشرية"، وهو عبارة عن كبسولة أوتوماتيكية مصممة لغسل الجسم وتجفيفه بالكامل دون أي جهد من المستخدم.ويأتي هذا الإطلاق بعد أن كُشف عن الجهاز لأول مرة في معرض إكسبو العالمي بأوساكا مطلع العام.وتتيح الكبسولة للمستخدم الاستلقاء على مقعد مريح قبل أن تُغلق عليه وتبدأ عملية التنظيف باستخدام فقاعات فائقة الدقة قادرة على الوصول إلى المسام وإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة. وبعد الغسل، تتولى الكبسولة شطف الجسم وتجفيفه، مع تشغيل موسيقى مهدئة لزيادة الاسترخاء.وبحسب المتحدثة باسم الشركة، ساشيكو مايكورا، فإن الجهاز "لا يغسل الجسد فحسب، بل يغسل الروح أيضا". كما تراقب مستشعراته العلامات الحيوية للمستخدم لضمان أعلى مستويات السلامة.وجاءت فكرة الجهاز كتطوير لمفهوم قديم ظهر لأول مرة في معرض أوساكا عام 1970 عبر شركة سانيو إلكتريك، قبل أن يعيد ياسواكي أوياما، رئيس ، إحياء الفكرة باستخدام تقنيات حديثة. وقد أصبح الجهاز مجددا من أبرز عناصر الجذب في معرض أوساكا 2025، ما دفع الشركة إلى طرحه تجاريا.وتتميّز الكبسولة بحجم كبير يسمح بالاستلقاء المريح، إذ يبلغ طولها 2.5 متر، وعرضها مترا واحدا، وارتفاعها 2.6 متر. وتعتمد في عملها على تقنية مستخدمة أصلا في الحمامات وصالونات التجميل اليابانية، مع تطوير إضافي يضمن مراقبة الحالة الصحية للمستخدم لحظة بلحظة.لكنّ السعر يشكّل العائق الأكبر أمام انتشار الجهاز، إذ سيُطرح في السوق بسعر يصل إلى 60 مليون ين (نحو 385 ألف دولار). ولهذا تستهدف الشركة المنتجعات الصحية الفاخرة والفنادق الراقية والينابيع الحارة والمراكز السياحية، بدلا من الاستخدام المنزلي.