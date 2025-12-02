Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كيف تتحكم بمن يشاهد قصصك على إنستغرام بخطوات بسيطة؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:07
لم تعد مشاركة القصص على إنستغرام تعني بالضرورة أن يشاهدها جميع المتابعين، فمع تزايد الزحام الرقمي وارتفاع وتيرة النشر اليومي، يبحث المستخدمون عن مساحة أكثر خصوصية، تسمح لهم بمشاركة بعض اللحظات مع دائرة أقرب دون الحاجة إلى حذف أي متابع أو حظره.
وللاستجابة لهذه الحاجة، يوفّر إنستجرام أداة سهلة تُتيح للمستخدم التحكم في من يمكنه رؤية قصصه، من خلال ميزة "إخفاء القصة"، التي تعمل بهدوء ودون تنبيه الأشخاص الذين يتم استبعادهم من المشاهدة.

تتيح هذه الميزة إخفاء القصص عن متابعين معينين ببضع نقرات فقط، مع استمرار النشر لبقية الجمهور بشكل طبيعي، وهي أداة عملية للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة تحديثات شخصية، أو تقليل التفاعل غير المرغوب فيه، أو الحفاظ على مساحة آمنة دون لفت انتباه أحد.

خطوات تفعيل ميزة "إخفاء القصة"في إنستغرام
 
1. الانتقال إلى الإعدادات
1. افتح تطبيق إنستجرام وتوجه إلى ملفك الشخصي.
2. اضغط على أيقونة الخطوط الأفقية الثلاثة أعلى يمين الشاشة.
3. اختر "الإعدادات والخصوصية"، حيث ستجد جميع أدوات التحكم في أمان حسابك وطرق ظهوره.

 2. ضبط إعدادات القصة
مرّر للأسفل حتى تصل إلى قسم "الخصوصية".
اضغط على خيار "القصة"، وهو القسم الذي يتحكم مباشرة في من يرى قصصك فقط، بعيدًا عن الإعدادات المتعلقة بالمنشورات أو الرسائل.

 

3. اختيار المتابعين المُستبعَدين
اضغط على "إخفاء القصة".
ستظهر لك قائمة متابعيك بالكامل، مع شريط بحث يسهل العثور على أسماء محددة.
يمكنك إخفاء قصصك عن شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، دون تنبيههم أو تغيير علاقتهم بحسابك.


لا يرسل إنستغرام أي إشعارات للمتابعين الذين يتم استبعادهم من مشاهدة القصص، كما يمكنك تعديل قائمة الإخفاء في أي وقت، وهذا يجعل الأداة خيارًا مثاليًا للحفاظ على خصوصية لحظاتك دون إحداث توتر أو سوء فهم.
