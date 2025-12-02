مايكروسوفت تحذّر من ميزة ذكاء اصطناعي تجريبية في Windows 11!

Advertisement

وذكرت الشركة أن ميزة "خادم البروكسي" المبني على ظهرت مع الإصدار 26220.7262 من النظام، ويمكن تفعيلها يدوياً عبر قسم مكونات الذكاء الاصطناعي.وعند تشغيلها، يعرض النظام فوراً رسالة تحذيرية تؤكد أن الميزة تجريبية وقد تؤثر في أداء الجهاز، بدءاً من أخطاء في الردود ووصولاً إلى اضطرابات في سلوك النظام.كما أوضحت مايكروسوفت أن نموذج اللغة البرمجية الذي يعتمد عليه "خادم البروكسي" ما يزال غير مكتمل، وقد ينتج عنه أحياناً إجابات تبدو صحيحة لكنها في الواقع غير دقيقة، وذلك بسبب نقص بيانات التدريب أو سوء تفسير السياق أو عوامل أخرى.