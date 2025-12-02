18
تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تحذّر من ميزة ذكاء اصطناعي تجريبية في Windows 11!
Lebanon 24
02-12-2025
|
14:56
حذّرت شركة
مايكروسوفت
مستخدمي
windows
11 من استخدام ميزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ما زالت في طور الاختبار على الحواسيب.
وذكرت الشركة أن ميزة "خادم البروكسي" المبني على
الذكاء الاصطناعي
ظهرت مع الإصدار 26220.7262 من النظام، ويمكن تفعيلها يدوياً عبر قسم مكونات الذكاء الاصطناعي.
وعند تشغيلها، يعرض النظام فوراً رسالة تحذيرية تؤكد أن الميزة تجريبية وقد تؤثر في أداء الجهاز، بدءاً من أخطاء في الردود ووصولاً إلى اضطرابات في سلوك النظام.
كما أوضحت مايكروسوفت أن نموذج اللغة البرمجية الذي يعتمد عليه "خادم البروكسي" ما يزال غير مكتمل، وقد ينتج عنه أحياناً إجابات تبدو صحيحة لكنها في الواقع غير دقيقة، وذلك بسبب نقص بيانات التدريب أو سوء تفسير السياق أو عوامل أخرى.
ويشير متخصصون في التقنية إلى أن بعض
القراصنة
بدأوا فعلاً في اختبار أساليب لاستهداف هذه التقنيات الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
ومن بين السيناريوهات المحتملة التلاعب الخفي بالتعليمات داخل الخادم، عبر تضمين أوامر ضارة داخل مستندات أو عناصر واجهة، يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذها تلقائياً.
وفي مثل هذه الحالات، قد يتمكن الخادم نظرياً من تثبيت برمجيات خبيثة أو تسريب بيانات حساسة.
وتعد مايكروسوفت بتعزيز الحماية من خلال إضافة صلاحيات أكثر دقة وحواجز ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة، وتوصي في الوقت الراهن بتشغيل هذه الميزة التجريبية فقط لمن يفهم المخاطر المرتبطة بها. (آرم نيوز)
