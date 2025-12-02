18
لهذا السبب.. "شات جي بي تي" يؤجل ميزات جديدة هامة!
Lebanon 24
02-12-2025
|
16:08
A-
A+
قررت شركة
الذكاء الاصطناعي
"
أوبن
إيه آي" تأجيل إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة المخطط إدخالها على روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، بهدف التركيز على تحسين جودة المنتج الأساسي.
وتشمل الميزات المؤجلة الإعلانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي للتسوق ومهام أخرى، بالإضافة إلى المساعد الشخصي الرقمي الجديد المسمى "Pulse"، وفقًا لما نقلته صحيفتا "
وول ستريت جورنال
" و"ذي إنفورميشن" عن مذكرة داخلية للشركة.
وأشار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، في المذكرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحسين جودة "شات جي بي تي"، لاسيما في مجالات التخصيص، والسرعة، والموثوقية، وتمكين الروبوت من الإجابة على عدد أكبر من الأسئلة.
ولتحقيق هذه الأهداف، أكدت المذكرة أن الشركة ستؤجل الميزات الإضافية المخطط طرحها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة من المنافسين، خصوصًا شركة
غوغل
، التي تفوقت أحدث إصدارات نماذجها "جيميني" على "شات جي بي تي" في اختبارات معايير الصناعة، وفقًا لتقرير موقع "Android Authority" المتخصص بأخبار التكنولوجيا.
وعلى الرغم من أن "أوبن إيه آي" ذكرت أن عدد مستخدمي شات جي بي تي النشطين أسبوعيًا بلغ نحو 700 مليون في أيلول، فإن "جيميني" يلاحقها بسرعة؛ إذ قالت "غوغل" إن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لجيميني ارتفع من 450 مليون في يوليو إلى 650 مليون في تشرين الاول.
علاوة على ذلك، تواجه "أوبن إيه آي" تحديات على بعض الجبهات من قِبل شركة أنثروبيك، مطورة روبوت الدردشة كلود، التي بدأت تحقق تقدمًا في قطاع المؤسسات. (العربية)
