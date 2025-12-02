لتسهيل شراء التذاكر وتخفيف الازدحام.. مترو أنفاق مصر يُفعّل الدفع الإلكتروني!

Advertisement

وسيتمكن الركاب من استخدام هذه الخدمة في جميع منافذ صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخطين الأول والثاني في الكبرى.وتهدف ، التي تتيح دفع ثمن التذاكر باستخدام بطاقات الفيزا، إلى تسريع عملية الدفع وتقليل الوقت والجهد، والتخفيف من الزحام أمام شبابيك التذاكر، وفقًا لبيان الشركة المنشور على صفحتها الرسمية على .وقال علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إن هذه الخطوة تجنب الازدحام أمام شبابيك التذاكر بسبب عدم توافر الفكة، الأمر الذي يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق دقائق معدودة.وتخدم شبكة مترو الأنفاق ملايين المواطنين في مصر يوميًا، ويعتمد نظام الدفع الحالي في كل الخطوط على الطريقة التقليدية باستخدام النقود. (العربية)