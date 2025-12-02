Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتسهيل شراء التذاكر وتخفيف الازدحام.. مترو أنفاق مصر يُفعّل الدفع الإلكتروني!

Lebanon 24
02-12-2025 | 23:00
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، يوم الثلاثاء، عن تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الفيزا لأول مرة في شبكة مترو الأنفاق.
وسيتمكن الركاب من استخدام هذه الخدمة في جميع منافذ صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بمحطات الخطين الأول والثاني في القاهرة الكبرى.


وتهدف هذه المبادرة، التي تتيح دفع ثمن التذاكر باستخدام بطاقات الفيزا، إلى تسريع عملية الدفع وتقليل الوقت والجهد، والتخفيف من الزحام أمام شبابيك التذاكر، وفقًا لبيان الشركة المنشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك.


وقال علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إن هذه الخطوة تجنب الازدحام أمام شبابيك التذاكر بسبب عدم توافر الفكة، الأمر الذي يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق دقائق معدودة.


وتخدم شبكة مترو الأنفاق ملايين المواطنين في مصر يوميًا، ويعتمد نظام الدفع الحالي في كل الخطوط على الطريقة التقليدية باستخدام النقود. (العربية) 
