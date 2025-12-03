Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قبل الرد… أندرويد يكشف لك سبب الاتصال!

Lebanon 24
03-12-2025 | 10:33
بدأ نظام أندرويد اختبار ميزة جديدة داخل تطبيق الاتصال الافتراضي تهدف إلى تحسين تجربة المكالمات الهاتفية، من خلال السماح للمتصل بتحديد سبب المكالمة قبل الاتصال، ليظهر مباشرة على شاشة المتلقي. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل تجاهل المكالمات المهمة، خصوصًا في ظل اعتماد المستخدمين المتزايد على الرسائل النصية.
الميزة، المسماة Call Reason، تتيح للمتصل اختيار وصف مختصر للمكالمة، مثل الإشارة إلى أنها عاجلة. عند الضغط على زر الاتصال، يظهر الوصف أسفل اسم المتلقي، ويظل مسجلاً في سجل المكالمات إذا لم يتم الرد. وتعتمد الميزة على استخدام الطرفين لتطبيق الاتصال الأصلي وحفظهما ضمن جهات الاتصال لبعضهما، لضمان أمان الاستخدام وتقليل استغلالها من قبل جهات مجهولة.

تعتبر الميزة مهمة لأنها تساعد المستخدمين على تحديد أهمية المكالمة بسرعة، ما يقلل ضياع الفرص أو التأخر في الرد، لا سيما في الحالات الطارئة. كما يمكن أن يكون لها استخدام عملي في الحياة اليومية للآباء والموظفين والزملاء، عبر توضيح طبيعة المكالمة مسبقًا، مما يجعل التواصل أكثر سلاسة ويخفف القلق المرتبط بالمكالمات المفاجئة.

حالياً، لا تزال الميزة في مرحلة الاختبار وتتيح خيارًا واحدًا فقط لتعليم المكالمة بالعاجلة، مع توقع إضافة خيارات متعددة أو نصوص مخصصة في المستقبل. (ارم نيوز)
