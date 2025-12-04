شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي

أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد القابل للطي الذي سينافس هواتف وهواوي من نفس الفئة.

وحصل هاتف ZTE Nubia Fold على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (160/144/5.4) ملم، وزنه 249 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54.



شاشته الأساسية المرنة أتت من نوع OLED بمقاس 8 بوصات، دقة عرضها (2200/2480 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 414 بيكسل/الإنش تقريبا، وشاشته الخارجية جاءت من نوع OLED أيضا بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (1172/2748) بيكسل، ترددها 120 هيرتز

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+5) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 8k، وكاميرته الامامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6560 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 55 واط. (روسيا اليوم)