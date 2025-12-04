Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:54
أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد القابل للطي الذي سينافس هواتف سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.
وحصل هاتف ZTE Nubia Fold على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (160/144/5.4) ملم، وزنه 249 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54.

شاشته الأساسية المرنة أتت من نوع OLED بمقاس 8 بوصات، دقة عرضها (2200/2480 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 414 بيكسل/الإنش تقريبا، وشاشته الخارجية جاءت من نوع OLED أيضا بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (1172/2748) بيكسل، ترددها 120 هيرتز
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+5) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 8k، وكاميرته الامامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6560 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 55 واط. (روسيا اليوم) 
