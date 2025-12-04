إليكم أبرز مواصفات Galaxy S26 Ultra المنتظر

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بمواصفات S26 Ultra الذي ستطرحه ليكون من بين أفضل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

تبعا للتسريبات سيحصل الهاتف على هيكل مصنوع من التيتانيوم والألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، سماكته 7.9 ملم، ووزنه 214 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.



شاشة أتت Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1440/3120) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 2600 nits، كثافتها 498 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Armor 2 المضاد للصدمات والخدوش.

وسيعمل الجهاز بنظام "اندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت بأربع عدسات بدقة (200+50+50+10) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة telephoto وعدسة ultrawide، أما كاميرته فأتت بدقة 12 ميغابيكسل.



حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Samsung DeX، وبطارية بسعة 5000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 60 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)