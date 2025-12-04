22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات
Lebanon 24
04-12-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة تهدف إلى تقليل الفوضى الرقمية الناتجة عن تراكم الإشعارات، أعلنت شركة
غوغل
توسيع ميزة تلخيص الإشعارات بالذكاء الاصطناعي لتصل إلى عدد أكبر من هواتف أندرويد، بعد أن كانت مقتصرة على سلسلة غوغل بيكسل.
Advertisement
وتتيح الميزة الجديدة تبسيط الرسائل الطويلة ومحادثات المجموعات عبر إنشاء ملخص ذكي يظهر مباشرة في
مركز الإشعارات
، ما يجعل تجربة الاستخدام أكثر تنظيمًا وراحة لمختلف فئات المستخدمين، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الهواتف طوال اليوم.
وبحسب غوغل، ستصل الميزة الآن إلى أجهزة شركات أخرى من بينها
سامسونغ
، في إطار خطة أوسع لجعل أدوات
الذكاء الاصطناعي
جزءًا أساسيًّا من تجربة أندرويد. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"جهات الاسترجاع الموثوقة".. ميزة جديدة من غوغل لحماية الحسابات
Lebanon 24
"جهات الاسترجاع الموثوقة".. ميزة جديدة من غوغل لحماية الحسابات
04/12/2025 19:45:13
04/12/2025 19:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
04/12/2025 19:45:13
04/12/2025 19:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم جديد "غوغل".. ميزة خاصة بـ"تطبيق الخرائط"
Lebanon 24
إليكم جديد "غوغل".. ميزة خاصة بـ"تطبيق الخرائط"
04/12/2025 19:45:13
04/12/2025 19:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة في "غوغل" ستختفي من ملايين الأجهزة... ما هي؟
Lebanon 24
ميزة في "غوغل" ستختفي من ملايين الأجهزة... ما هي؟
04/12/2025 19:45:13
04/12/2025 19:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
مركز الإشعارات
سامسونغ
الطويل
سامسون
سامسو
درويد
دمين
قد يعجبك أيضاً
إليكم أبرز مواصفات Galaxy S26 Ultra المنتظر
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات Galaxy S26 Ultra المنتظر
09:13 | 2025-12-04
04/12/2025 09:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
Lebanon 24
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
07:54 | 2025-12-04
04/12/2025 07:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تحظر Roblox بسبب محتوى "غير لائق" للأطفال
Lebanon 24
روسيا تحظر Roblox بسبب محتوى "غير لائق" للأطفال
01:24 | 2025-12-04
04/12/2025 01:24:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار روسي يعد بأطراف صناعية تدوم مدى الحياة
Lebanon 24
ابتكار روسي يعد بأطراف صناعية تدوم مدى الحياة
00:14 | 2025-12-04
04/12/2025 12:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أعداد الأقمار الصناعية يهدد عمل المراصد الفلكية المدارية
Lebanon 24
ارتفاع أعداد الأقمار الصناعية يهدد عمل المراصد الفلكية المدارية
23:49 | 2025-12-03
03/12/2025 11:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
06:00 | 2025-12-04
04/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:13 | 2025-12-04
إليكم أبرز مواصفات Galaxy S26 Ultra المنتظر
07:54 | 2025-12-04
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
01:24 | 2025-12-04
روسيا تحظر Roblox بسبب محتوى "غير لائق" للأطفال
00:14 | 2025-12-04
ابتكار روسي يعد بأطراف صناعية تدوم مدى الحياة
23:49 | 2025-12-03
ارتفاع أعداد الأقمار الصناعية يهدد عمل المراصد الفلكية المدارية
10:33 | 2025-12-03
قبل الرد… أندرويد يكشف لك سبب الاتصال!
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 19:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24