تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:42
في خطوة تهدف إلى تقليل الفوضى الرقمية الناتجة عن تراكم الإشعارات، أعلنت شركة غوغل توسيع ميزة تلخيص الإشعارات بالذكاء الاصطناعي لتصل إلى عدد أكبر من هواتف أندرويد، بعد أن كانت مقتصرة على سلسلة غوغل بيكسل.
وتتيح الميزة الجديدة تبسيط الرسائل الطويلة ومحادثات المجموعات عبر إنشاء ملخص ذكي يظهر مباشرة في مركز الإشعارات، ما يجعل تجربة الاستخدام أكثر تنظيمًا وراحة لمختلف فئات المستخدمين، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الهواتف طوال اليوم.
 
وبحسب غوغل، ستصل الميزة الآن إلى أجهزة شركات أخرى من بينها سامسونغ، في إطار خطة أوسع لجعل أدوات الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًّا من تجربة أندرويد. (إرم نيوز) 
