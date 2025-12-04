ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات

Advertisement

في خطوة تهدف إلى تقليل الفوضى الرقمية الناتجة عن تراكم الإشعارات، أعلنت شركة توسيع ميزة تلخيص الإشعارات بالذكاء الاصطناعي لتصل إلى عدد أكبر من هواتف أندرويد، بعد أن كانت مقتصرة على سلسلة غوغل بيكسل.وتتيح الميزة الجديدة تبسيط الرسائل الطويلة ومحادثات المجموعات عبر إنشاء ملخص ذكي يظهر مباشرة في ، ما يجعل تجربة الاستخدام أكثر تنظيمًا وراحة لمختلف فئات المستخدمين، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الهواتف طوال اليوم.