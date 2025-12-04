Advertisement

متفرقات

5 ميزات خفيّة في آيفون… طبقة أمان إضافية لا يعرفها كثيرون

Lebanon 24
04-12-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1450913-639004725307570824.webp
Doc-P-1450913-639004725307570824.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يكشف آيفون عن مجموعة من الميزات الأمنية المتقدّمة التي تمنح المستخدمين طبقة أعلى من الحماية والخصوصية، وفق تقرير نشره موقع analyticsinsight. ورغم أهميتها في صد محاولات الاختراق أو التتبع، ما زالت بعض هذه الأدوات غير معروفة على نطاق واسع.
Advertisement

أبرز هذه الميزات حماية الجهاز عند السرقة عبر ميزة Stolen Device Protection التي تفرض التحقق بالبصمة أو الوجه عند محاولة تعديل الإعدادات الحساسة، وتضيف مهلة تصل إلى ساعة قبل تنفيذ أي تعديل، لمنح المستخدم وقتًا لحماية بياناته.
 
وتشمل المنظومة كذلك ميزة Advanced Data Protection التي توفر تشفيرًا كاملاً من طرف إلى طرف لملفات iCloud، بما فيها النسخ الاحتياطية والصور والرسائل، بما يمنع أي جهة—including Apple—من الإطلاع عليها.

كما يتيح نظام App Tracking Transparency التحكم الكامل في السماح أو رفض تتبع التطبيقات لنشاط المستخدم، ما يحدّ من جمع البيانات المستخدمة في الإعلانات الموجّهة. وتوفّر ميزة Private Relay، المتاحة ضمن اشتراك iCloud+، طبقة إضافية من الخصوصية عبر إخفاء عنوان الـIP وتشفير حركة التصفح في safari عبر خوادم مزدوجة تمنع المواقع ومزوّدي الخدمة من تعقّب المستخدم.

وتتضمّن المنظومة أيضًا ميزة التحذير من المحتوى الحساس Sensitive Content Warning التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لطمس الصور غير المناسبة في الرسائل أو AirDrop قبل عرضها، تاركة للمستخدم حرية مشاهدتها أو تجاهلها.
مواضيع ذات صلة
مع تحديث iOS الجديد.. ميزات إضافية لهواتف آيفون
lebanon 24
05/12/2025 02:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزات خفية في آيفون قد تنقذك من أخطر المواقف.. اكتشفها!
lebanon 24
05/12/2025 02:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة خفية في خرائط غوغل تغير قواعد التنقل في المدن
lebanon 24
05/12/2025 02:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة صحية خفية في اليقطين.. تعرفوا عليها
lebanon 24
05/12/2025 02:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

غير معروف

safari

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-12-04
10:42 | 2025-12-04
09:13 | 2025-12-04
07:54 | 2025-12-04
01:24 | 2025-12-04
00:14 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24