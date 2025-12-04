19
5 ميزات خفيّة في آيفون… طبقة أمان إضافية لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
04-12-2025
|
14:00
A-
A+
يكشف آيفون عن مجموعة من الميزات الأمنية المتقدّمة التي تمنح المستخدمين طبقة أعلى من الحماية والخصوصية، وفق تقرير نشره موقع analyticsinsight. ورغم أهميتها في صد محاولات الاختراق أو التتبع، ما زالت بعض هذه الأدوات غير معروفة على نطاق واسع.
أبرز هذه الميزات حماية الجهاز عند السرقة عبر ميزة Stolen Device Protection التي تفرض التحقق بالبصمة أو الوجه عند محاولة تعديل الإعدادات الحساسة، وتضيف مهلة تصل إلى ساعة قبل تنفيذ أي تعديل، لمنح المستخدم وقتًا لحماية بياناته.
وتشمل المنظومة كذلك ميزة Advanced Data Protection التي توفر تشفيرًا كاملاً من طرف إلى طرف لملفات iCloud، بما فيها النسخ الاحتياطية والصور والرسائل، بما يمنع أي جهة—including Apple—من الإطلاع عليها.
كما يتيح نظام App Tracking Transparency التحكم الكامل في السماح أو رفض تتبع التطبيقات لنشاط المستخدم، ما يحدّ من جمع البيانات المستخدمة في الإعلانات الموجّهة. وتوفّر ميزة Private Relay، المتاحة ضمن اشتراك iCloud+، طبقة إضافية من الخصوصية عبر إخفاء عنوان الـIP وتشفير حركة التصفح في
safari
عبر خوادم مزدوجة تمنع المواقع ومزوّدي الخدمة من تعقّب المستخدم.
وتتضمّن المنظومة أيضًا ميزة التحذير من المحتوى الحساس Sensitive Content Warning التي تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لطمس الصور غير المناسبة في الرسائل أو AirDrop قبل عرضها، تاركة للمستخدم حرية مشاهدتها أو تجاهلها.
برمجية Albiriox... أخطر تهديد جديد يضرب أجهزة أندرويد حول العالم
Lebanon 24
برمجية Albiriox... أخطر تهديد جديد يضرب أجهزة أندرويد حول العالم
16:00 | 2025-12-04
04/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات
Lebanon 24
ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات
10:42 | 2025-12-04
04/12/2025 10:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات Galaxy S26 Ultra المنتظر
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات Galaxy S26 Ultra المنتظر
09:13 | 2025-12-04
04/12/2025 09:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
Lebanon 24
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
07:54 | 2025-12-04
04/12/2025 07:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تحظر Roblox بسبب محتوى "غير لائق" للأطفال
Lebanon 24
روسيا تحظر Roblox بسبب محتوى "غير لائق" للأطفال
01:24 | 2025-12-04
04/12/2025 01:24:12
Lebanon 24
Lebanon 24
