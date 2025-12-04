5 ميزات خفيّة في آيفون… طبقة أمان إضافية لا يعرفها كثيرون



Advertisement

أبرز هذه الميزات حماية الجهاز عند السرقة عبر ميزة Stolen Device Protection التي تفرض التحقق بالبصمة أو الوجه عند محاولة تعديل الإعدادات الحساسة، وتضيف مهلة تصل إلى ساعة قبل تنفيذ أي تعديل، لمنح المستخدم وقتًا لحماية بياناته. يكشف آيفون عن مجموعة من الميزات الأمنية المتقدّمة التي تمنح المستخدمين طبقة أعلى من الحماية والخصوصية، وفق تقرير نشره موقع analyticsinsight. ورغم أهميتها في صد محاولات الاختراق أو التتبع، ما زالت بعض هذه الأدوات غير معروفة على نطاق واسع.أبرز هذه الميزات حماية الجهاز عند السرقة عبر ميزة Stolen Device Protection التي تفرض التحقق بالبصمة أو الوجه عند محاولة تعديل الإعدادات الحساسة، وتضيف مهلة تصل إلى ساعة قبل تنفيذ أي تعديل، لمنح المستخدم وقتًا لحماية بياناته.

وتشمل المنظومة كذلك ميزة Advanced Data Protection التي توفر تشفيرًا كاملاً من طرف إلى طرف لملفات iCloud، بما فيها النسخ الاحتياطية والصور والرسائل، بما يمنع أي جهة—including Apple—من الإطلاع عليها.



كما يتيح نظام App Tracking Transparency التحكم الكامل في السماح أو رفض تتبع التطبيقات لنشاط المستخدم، ما يحدّ من جمع البيانات المستخدمة في الإعلانات الموجّهة. وتوفّر ميزة Private Relay، المتاحة ضمن اشتراك iCloud+، طبقة إضافية من الخصوصية عبر إخفاء عنوان الـIP وتشفير حركة التصفح في عبر خوادم مزدوجة تمنع المواقع ومزوّدي الخدمة من تعقّب المستخدم.



وتتضمّن المنظومة أيضًا ميزة التحذير من المحتوى الحساس Sensitive Content Warning التي تعتمد على لطمس الصور غير المناسبة في الرسائل أو AirDrop قبل عرضها، تاركة للمستخدم حرية مشاهدتها أو تجاهلها.