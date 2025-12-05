ميزة التفكير العميق: ذكاء اصطناعي يحلّ الرياضيات والعلوم بفرضيات متعددة

Advertisement

أطلقت شركة مؤخرًا وضع التفكير العميق (Deep Think) في نموذج Gemini 3 Pro، وهو متاح حاليًا فقط لمشتركي باقة Google AI Ultra. ويتيح هذا الوضع للنموذج معالجة مسائل الرياضيات والعلوم والمنطق المعقدة عبر استكشاف عدة فرضيات في الوقت نفسه، وفق ما جاء في مدونة غوغل.ويساعد وضع "التفكير العميق" أيضًا في إنتاج أكواد برمجية أدقّ وتحسين عمليات التصوّر والنمذجة الأولية. ويقدّم أداءً متفوقًا مقارنة بنموذج Gemini 2.5 الأقدم، إذ حقّق نتائج مرتفعة في اختبارات تقييم رئيسية:– سجل 41% في اختبار Humanity’s Last Exam– و93.8% في GPQA Diamond– و45.1% في ARC-AGI-2 المتخصص في تنفيذ الأكوادوبعد تأخير قصير الشهر الماضي لإجراء اختبارات أمان إضافية، بات الوضع متاحًا لمشتركي باقة Google AI Ultra البالغ سعرها 250 دولارًا شهريًا.ولاستخدام الميزة، يجب اختيار وضع التفكير العميق من قائمة الأدوات داخل Gemini 3، على أن تستغرق الإجابات بضع دقائق قبل ظهورها.