بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)

كشفت شركة Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل التقنيات والكاميرات على ان يُطرح بسعر منافس.ويتميز هاتف Redmi Note 15 Pro بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 .وأتى هيكله مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.2/76.3/8) ملم، وزنه 195 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وزجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش.وجاءت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (1080/2392) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 388 بيكسل/الإنش تقريبا.ودعمت Xiaomi هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6500 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وستطرحه في بسعر 300 تقريبا.(روسيا اليوم)