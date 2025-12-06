Meta تربط روبوتات الدردشة بمقالات ناشرين بارزين لتحسين دقة الأخبار

أعلنت شركة Meta عن إبرام عدة صفقات مع ناشري بارزين بهدف تزويد روبوتات الدردشة الخاصة بها بالبيانات في الوقت الفعلي حول الأخبار والأحداث الجارية، وفقًا لتقرير Axios تهدف هذه الخطوة إلى تحسين قدرة روبوتات Meta AI على الرد بدقة على استفسارات المستخدمين المتعلقة بالأخبار.

تمتد العقود لعدة سنوات، حيث يحصل الناشرون على تعويضات مالية مقابل استخدام محتواهم، لكن التفاصيل المالية لم تُكشف بعد ، كما تنص الاتفاقيات على أن روبوتات الدردشة ستربط المقالات عند الإجابة على الاستفسارات، مما قد يزيد من زيارات المواقع بشكل طفيف.

ومن بين الشركاء ، وCNN، كما شملت الاتفاقيات أيضًا منابر إعلامية محافظة مثل Fox News، The Daily Caller، وWashington Examiner، مع توفير الروابط ذات الصلة لتقليل أي معلومات مضللة حول المثيرة للجدل.

وأوضحت Meta، أن هي مجرد خطوة أولى، وستستمر في إضافة المزيد من شركاء الأخبار لتوسيع التغطية المستقبلية، وهي خطوة مثيرة للاهتمام بعد توقفها عن دفع الأموال للوصول إلى المحتوى الإخباري في منذ عام 2022، وإلغاء تبويب أخبار في 2024. (اليوم السابع)