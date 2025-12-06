Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ناسا توضح: القمر يبقى مكتملاً لبضعة أيام قبل وبعد تاريخ البدر الفعلي

Lebanon 24
06-12-2025 | 16:11
Doc-P-1451737-639006597135670668.jpg
Doc-P-1451737-639006597135670668.jpg photos 0
يبلغ عمر القمر 16 يومًا من دورته القمرية، والذى بلغ منذ يومين مرحلة "بدر 14" كما يصفه الكثير إشارة لاكتمال القمر بعد 14 يوم من عمر دورته، وما زال رغم ذلك مضاء بشكل شبه كامل، بنسبة 95%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ في بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي.
وفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون المرحلة الرئيسية التالية لمرحلة القمر هي الربع الثالث أو الربع الأخير من القمر التي يتضاءل فيه من كونه بدر إلى نصف بدر، وستكون تحديدا يوم 11 كانون الأول المقبل.

أما عن مظهر القمر الذى لا يزال مكتملا، فقد كشفت ناسا، أن البدر مكتملاً قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية وبعدها بأيام قليلة، فيمكن أن يبدو ممتلئًا للمراقب العادي لبضعة أيام قبل التاريخ الفعلي وبعده.

وحدثت مرحلة اكتمال القمر في شهر ديسمبر عندما اقترب من مسافة 10% من الحد الأدنى لمسافة الأرض في مداره الإهليلجي، مما أدى إلى ظهور قمر عملاق جميل. (اليوم السابع)
