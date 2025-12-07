Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم

Lebanon 24
07-12-2025 | 04:46
وصلت كاميرات الهواتف الذكية من هواوي وجوجل وأوبو وآبل وفيفو في 2025 إلى مستوى يقترب من الكاميرات الاحترافية، بفضل تطور المستشعرات والتصوير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي الذي حسّن التفاصيل والمدى الديناميكي وأداء الإضاءة المنخفضة، مع مستشعرات بحجم 1 بوصة وفتحات متغيرة وعدسات بيريسكوبية وتوقيعات بصرية من Zeiss وHasselblad ودعم تصوير 8K و4K/120fps.
وبحسب أحدث تصنيف لمؤشر DXOMARK، جاء هاتف Google Pixel 10 Pro XL في المركز الخامس بثلاث كاميرات خلفية بدقة تصل إلى 50 و48 ميغابكسل مع تقريب حتى 30x ومستشعرات طيفية للفيديو بدقة 4K، فيما حلّ Vivo X200 Ultra رابعاً بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و200 ميغابكسل وتقريب حتى 10x وتصوير 8K وعدسات Zeiss. واحتل iphone 17 Pro المركز الثالث بثلاث كاميرات 48 ميغابكسل Fusion مع تقريب بصري 5x ومستشعر LiDAR وتصوير 4K Dolby Vision، بينما جاء Oppo Find X8 Ultra ثانياً بأربع كاميرات 50 ميجابكسل جميعها مضبوطة بتقنية Hasselblad وتقريب بصري حتى 6x ورقمي حتى 120x مع دعم 8K.

وتصدر Huawei Pura 80 Ultra القائمة في المركز الأول بأربع كاميرات خلفية تتقدمها كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل بمستشعر 1 بوصة وفتحة متغيرة بين F1.6 وF4.0، مع كاميرا عريضة 40 ميغابكسل وعدستين تليفوتوغرافيتين للتقريب البصري حتى 9.4x والرقمي حتى 100x، وتركيز بالليزر ومستشعر طيفي للألوان، مع دعم تصوير 4K HDR Vivid ولقطات بطيئة حتى 1080p@960fps ووضعيات تصوير متعددة تجعل كاميرته الأقوى على مؤشر DXOMARK لعام 2025. (تكنولوجيا نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24