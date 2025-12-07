كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم

Advertisement

وبحسب أحدث تصنيف لمؤشر DXOMARK، جاء هاتف Google Pixel 10 Pro XL في بثلاث كاميرات خلفية بدقة تصل إلى 50 و48 ميغابكسل مع تقريب حتى 30x ومستشعرات طيفية للفيديو بدقة 4K، فيما حلّ Vivo X200 Ultra رابعاً بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و200 ميغابكسل وتقريب حتى 10x وتصوير 8K وعدسات Zeiss. واحتل 17 Pro المركز الثالث بثلاث كاميرات 48 ميغابكسل Fusion مع تقريب بصري 5x ومستشعر LiDAR وتصوير 4K Dolby Vision، بينما جاء Oppo Find X8 Ultra ثانياً بأربع كاميرات 50 ميجابكسل جميعها مضبوطة بتقنية Hasselblad وتقريب بصري حتى 6x ورقمي حتى 120x مع دعم 8K.وتصدر Huawei Pura 80 Ultra القائمة في المركز الأول بأربع كاميرات خلفية تتقدمها كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل بمستشعر 1 بوصة وفتحة متغيرة بين F1.6 وF4.0، مع كاميرا عريضة 40 ميغابكسل وعدستين تليفوتوغرافيتين للتقريب البصري حتى 9.4x والرقمي حتى 100x، وتركيز بالليزر ومستشعر طيفي للألوان، مع دعم تصوير 4K HDR Vivid ولقطات بطيئة حتى 1080p@960fps ووضعيات تصوير متعددة تجعل كاميرته الأقوى على مؤشر DXOMARK لعام 2025. (تكنولوجيا نيوز)