20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم
Lebanon 24
07-12-2025
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصلت كاميرات الهواتف الذكية من
هواوي
وجوجل وأوبو وآبل وفيفو في 2025 إلى مستوى يقترب من الكاميرات الاحترافية، بفضل تطور المستشعرات والتصوير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي الذي حسّن التفاصيل والمدى الديناميكي وأداء الإضاءة المنخفضة، مع مستشعرات بحجم 1 بوصة وفتحات متغيرة وعدسات بيريسكوبية وتوقيعات بصرية من Zeiss وHasselblad ودعم تصوير 8K و4K/120fps.
Advertisement
وبحسب أحدث تصنيف لمؤشر DXOMARK، جاء هاتف Google Pixel 10 Pro XL في
المركز الخامس
بثلاث كاميرات خلفية بدقة تصل إلى 50 و48 ميغابكسل مع تقريب حتى 30x ومستشعرات طيفية للفيديو بدقة 4K، فيما حلّ Vivo X200 Ultra رابعاً بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و200 ميغابكسل وتقريب حتى 10x وتصوير 8K وعدسات Zeiss. واحتل
iphone
17 Pro المركز الثالث بثلاث كاميرات 48 ميغابكسل Fusion مع تقريب بصري 5x ومستشعر LiDAR وتصوير 4K Dolby Vision، بينما جاء Oppo Find X8 Ultra ثانياً بأربع كاميرات 50 ميجابكسل جميعها مضبوطة بتقنية Hasselblad وتقريب بصري حتى 6x ورقمي حتى 120x مع دعم 8K.
وتصدر Huawei Pura 80 Ultra القائمة في المركز الأول بأربع كاميرات خلفية تتقدمها كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل بمستشعر 1 بوصة وفتحة متغيرة بين F1.6 وF4.0، مع كاميرا عريضة 40 ميغابكسل وعدستين تليفوتوغرافيتين للتقريب البصري حتى 9.4x والرقمي حتى 100x، وتركيز بالليزر ومستشعر طيفي للألوان، مع دعم تصوير 4K HDR Vivid ولقطات بطيئة حتى 1080p@960fps ووضعيات تصوير متعددة تجعل كاميرته الأقوى على مؤشر DXOMARK لعام 2025. (تكنولوجيا نيوز)
مواضيع ذات صلة
لماذا تبقى كاميرات الهواتف أضعف من الكاميرات الاحترافية؟
Lebanon 24
لماذا تبقى كاميرات الهواتف أضعف من الكاميرات الاحترافية؟
07/12/2025 17:07:13
07/12/2025 17:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نمو عالمي في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2025
Lebanon 24
نمو عالمي في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2025
07/12/2025 17:07:13
07/12/2025 17:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مرور 3 جولات
Lebanon 24
إليكم ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مرور 3 جولات
07/12/2025 17:07:13
07/12/2025 17:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لدينا أقوى جيش في العالم وأعظم أسلحة في العالم
Lebanon 24
ترامب: لدينا أقوى جيش في العالم وأعظم أسلحة في العالم
07/12/2025 17:07:13
07/12/2025 17:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
المركز الخامس
iphone
هواوي
أوبو
بيري
تركي
ستين
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركة Realme تعلن عن أحدث هواتفها
Lebanon 24
شركة Realme تعلن عن أحدث هواتفها
09:02 | 2025-12-07
07/12/2025 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف ثغرات خطيرة في برمجيات أندرويد.. وتحذير عاجل للمستخدمين
Lebanon 24
اكتشاف ثغرات خطيرة في برمجيات أندرويد.. وتحذير عاجل للمستخدمين
07:32 | 2025-12-07
07/12/2025 07:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ولبنان: سباق بين دولة متعثّرة وطاقات تبحث عن مستقبلها
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ولبنان: سباق بين دولة متعثّرة وطاقات تبحث عن مستقبلها
06:00 | 2025-12-07
07/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزيف المصمّمين يربك مستقبل تصميم آبل
Lebanon 24
نزيف المصمّمين يربك مستقبل تصميم آبل
02:37 | 2025-12-07
07/12/2025 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
18 ألف مسنّ تائه في عام واحد.. اليابان تستعين بالتكنولوجيا لمواجهة أزمة الخرف
Lebanon 24
18 ألف مسنّ تائه في عام واحد.. اليابان تستعين بالتكنولوجيا لمواجهة أزمة الخرف
01:29 | 2025-12-07
07/12/2025 01:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:02 | 2025-12-07
شركة Realme تعلن عن أحدث هواتفها
07:32 | 2025-12-07
اكتشاف ثغرات خطيرة في برمجيات أندرويد.. وتحذير عاجل للمستخدمين
06:00 | 2025-12-07
الذكاء الاصطناعي ولبنان: سباق بين دولة متعثّرة وطاقات تبحث عن مستقبلها
02:37 | 2025-12-07
نزيف المصمّمين يربك مستقبل تصميم آبل
01:29 | 2025-12-07
18 ألف مسنّ تائه في عام واحد.. اليابان تستعين بالتكنولوجيا لمواجهة أزمة الخرف
00:05 | 2025-12-07
من الذرّة إلى "الذرّة الفائقة".. عناقيد ذهب نانوية تفتح أفقًا للحوسبة الكمية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 17:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 17:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 17:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24