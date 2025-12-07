Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة Realme تعلن عن أحدث هواتفها

Lebanon 24
07-12-2025
كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينافس أجهزة أندرويد في الأسواق.
 
وحصل Realme P4x على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (165.9/76/8.4) ملم، وزنه 208غ، وأتى الهيكل مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.
شاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1000 1000، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وتقنية bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
