شركة Realme تعلن عن أحدث هواتفها

كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينافس أجهزة أندرويد في الأسواق.



Advertisement

شاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1000 1000، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا. وحصل Realme P4x على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (165.9/76/8.4) ملم، وزنه 208غ، وأتى الهيكل مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.شاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1000 1000، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.



زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وتقنية 5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)