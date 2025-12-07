19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
شركة Realme تعلن عن أحدث هواتفها
Lebanon 24
07-12-2025
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينافس أجهزة أندرويد في الأسواق.
وحصل Realme P4x على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (165.9/76/8.4) ملم، وزنه 208غ، وأتى الهيكل مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.
Advertisement
شاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1000 1000، وكثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وتقنية
bluetooth
5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
Lebanon 24
شركة ZTE تعلن عن هاتف متطور قابل للطي
07/12/2025 21:34:07
07/12/2025 21:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
Lebanon 24
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
07/12/2025 21:34:07
07/12/2025 21:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد
07/12/2025 21:34:07
07/12/2025 21:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن شركة تشغيل الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس
Lebanon 24
"رويترز" عن شركة تشغيل الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس
07/12/2025 21:34:07
07/12/2025 21:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إطارا في الثانية
روسيا اليوم
bluetooth
تعلن عن
روسيا
ابيكس
سوميا
درويد
تابع
قد يعجبك أيضاً
ثغرات خطيرة في أندرويد.. خبراء يحذّرون والمستخدمون مطالبون بتحديث أجهزتهم فوراً
Lebanon 24
ثغرات خطيرة في أندرويد.. خبراء يحذّرون والمستخدمون مطالبون بتحديث أجهزتهم فوراً
12:05 | 2025-12-07
07/12/2025 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Oukitel WP60.. هاتف مصفّح جديد ببطارية كبيرة
Lebanon 24
Oukitel WP60.. هاتف مصفّح جديد ببطارية كبيرة
10:43 | 2025-12-07
07/12/2025 10:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ولبنان: سباق بين دولة متعثّرة وطاقات تبحث عن مستقبلها
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ولبنان: سباق بين دولة متعثّرة وطاقات تبحث عن مستقبلها
06:00 | 2025-12-07
07/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم
Lebanon 24
كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم
04:46 | 2025-12-07
07/12/2025 04:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نزيف المصمّمين يربك مستقبل تصميم آبل
Lebanon 24
نزيف المصمّمين يربك مستقبل تصميم آبل
02:37 | 2025-12-07
07/12/2025 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
16:00 | 2025-12-06
06/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:05 | 2025-12-07
ثغرات خطيرة في أندرويد.. خبراء يحذّرون والمستخدمون مطالبون بتحديث أجهزتهم فوراً
10:43 | 2025-12-07
Oukitel WP60.. هاتف مصفّح جديد ببطارية كبيرة
06:00 | 2025-12-07
الذكاء الاصطناعي ولبنان: سباق بين دولة متعثّرة وطاقات تبحث عن مستقبلها
04:46 | 2025-12-07
كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم
02:37 | 2025-12-07
نزيف المصمّمين يربك مستقبل تصميم آبل
01:29 | 2025-12-07
18 ألف مسنّ تائه في عام واحد.. اليابان تستعين بالتكنولوجيا لمواجهة أزمة الخرف
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 21:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 21:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 21:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24