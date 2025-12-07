Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Oukitel WP60.. هاتف مصفّح جديد ببطارية كبيرة

Lebanon 24
07-12-2025 | 10:43
لفتت Oukitel أنظار عشاق الإلكترونيات بهاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات وجهّز بهيكل شديد المتانة.
 
حصل هاتف Oukitel WP60 على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (184/87/14.9) ملم، وزنه 360 غ.
كاميرته الأساسية حصلت على عدسة للتصوير العريض بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الليلي بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة macro، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
 
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 7.2 بوصة، دقة عرضها (720/1560) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 239 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.
 
يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7025، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

دعمته Oukitel أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وجهّزته ببطارية كبيرة بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم) 
