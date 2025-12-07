Oukitel WP60.. هاتف مصفّح جديد ببطارية كبيرة

لفتت Oukitel أنظار عشاق الإلكترونيات بهاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات وجهّز بهيكل شديد المتانة.



كاميرته الأساسية حصلت على عدسة للتصوير العريض بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الليلي بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة macro، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل. حصل هاتف Oukitel WP60 على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (184/87/14.9) ملم، وزنه 360 غ.كاميرته الأساسية حصلت على عدسة للتصوير العريض بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الليلي بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة macro، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.



شاشته أتت IPS LCD بمقاس 7.2 بوصة، دقة عرضها (720/1560) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 239 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7025، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.



دعمته Oukitel أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وجهّزته ببطارية كبيرة بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)