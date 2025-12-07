Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ثغرات خطيرة في أندرويد.. خبراء يحذّرون والمستخدمون مطالبون بتحديث أجهزتهم فوراً

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:05
حذّرت مواقع متخصصة بالتقنية من وجود ثغرات أمنية خطيرة في نظام أندرويد، ودعت مستخدمي الأجهزة التي تعمل به إلى تحديث أنظمة التشغيل بشكل عاجل.


وأفادت صحيفة "ZDNet" بأن خبراء الأمن السيبراني في غوغل اكتشفوا في أوائل ديسمبر الجاري 107 ثغرات في نظام مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، موضحة أن هذه الثغرات تشمل جميع النسخ من أندرويد 13 وحتى أندرويد 16.
وأعلنت غوغل في الخامس من ديسمبر عن إطلاق تحديثات جديدة تهدف لمعالجة هذه الثغرات وحماية المستخدمين.


وبحسب الصحيفة، فإن عدداً من الثغرات يُعد خطيراً، فيما صُنّفت ثغرتان — CVE-2025-48633 و CVE-2025-48572 — على أنهما بالغة الخطورة، وقد جرى إبلاغ وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) بهما. ولهذا ناشدت غوغل وخبراء التقنية مستخدمي أندرويد بضرورة تنزيل التحديث الأمني وتثبيته فوراً. 


وأوضح مختصون في "ZDNet" أن الثغرات الأمنية الشديدة التأثير غالباً ما تستهدف نواة نظام أندرويد، ويمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها لاختراق أجهزة الضحايا، والحصول على صلاحيات موسّعة في نظام التشغيل تتيح لهم التحكم بالجهاز أو الوصول إلى بياناته. (آرم نيوز) 
