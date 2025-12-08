Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تكشف عن تصميم AOD مطوّر لساعة بيكسل ووتش

Lebanon 24
08-12-2025 | 23:00
Doc-P-1452521-639008343796588724.jpg
Doc-P-1452521-639008343796588724.jpg photos 0
أفادت تقارير بأن شركة غوغل بدأت بإطلاق تصميم جديد لخاصية العرض الدائم (AOD) على ساعة بيكسل ووتش، وهو التحديث الذي وعدت به سابقاً مستخدمي نظام Wear OS 6.
ووفقاً لموقع 9To5Google، يقدّم التحديث أوضاع عرض دائم محسّنة لعناصر التحكم في المؤقت، ساعة الإيقاف، وتشغيل الوسائط، ويقتصر حالياً على بعض نسخ ساعة بيكسل ووتش 4.


ويتيح التحديث استمرار عمل واجهة المؤقت حتى بعد انتهاء المهلة أو إنزال المعصم، مع إزالة حلقة العد التنازلي الدائرية، وتحويل أزرار إعادة التشغيل، الإيقاف المؤقت، والإنهاء إلى أيقونات رفيعة وواضحة بدلاً من الأيقونات الممتلئة. كما تختفي الثواني من الشاشة ويُستبدل عرضها بشرطات بسيطة، بينما تُطبق تغييرات مماثلة على ساعة الإيقاف، حيث تختفي حلقة التقدم وعلامات الزيادة، وتصبح الأزرار خطوطاً جوفاء، ويُحذف عرض الملي ثانية عند تفعيل وضع الطاقة المنخفضة.


هذه التعديلات مرتبطة بإصدار ساعة غوغل 6.11، الذي لم يُطرح على نطاق واسع بعد، وفقاً للتقرير.

كما أشار الموقع إلى أن بعض المستخدمين بدأوا بتلقي عناصر تحكم جديدة للوسائط بنمط AOD، حيث تعتمد جميع أزرار التشغيل على تصميم بصري موحد، ما يعني أن الطرح سيكون تدريجياً.


وأكد التقرير أن الميزة متاحة حالياً على وحدات محددة من Pixel Watch 4، مع توصية غوغل بتحديث تطبيق عناصر التحكم في الوسائط عبر متجر Play.


في سياق متصل، ستستضيف غوغل مساء اليوم 8 ديسمبر فعالية android Show XR Edition، للكشف عن تفاصيل جديدة حول أجهزتها القادمة للواقع المعزز، بما في ذلك نظارات XR وسماعات الرأس.


وسيعرض الحدث أحدث تطورات الشركة في XR بعد معاينات سابقة وعرض توضيحي موجز خلال مؤتمر Google I/O 2025. ومن المتوقع أن تشارك أول سماعة XR من غوغل العديد من الميزات مع هاتف galaxy XR من سامسونج، حيث يعتمد كلا الجهازين على منصة Android XR، ما سيوفر تكاملاً في الميزات وسلوكيات النظام. (آرم نيوز) 
