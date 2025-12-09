Advertisement

تأجيل نظارة Phoenix… وMeta تركز على تطوير تقنيات الواقع المختلط

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:08
تستمر Meta في توسيع حضورها في سوق الواقع المختلط، لكن يبدو أن طموحاتها الكبيرة تحتاج إلى وقت أطول ، فبحسب تقرير حديث قررت الشركة تأجيل إطلاق نظارات الواقع المختلط Phoenix إلى عام 2027 بدلًا من النصف الثاني من 2026، وذلك لمنح فرق التطوير مساحة كافية لتحسين التجربة ومواجهة المنافسة المتزايدة في هذا المجال.
وجاء التأجيل بعد مذكرة داخلية من ماهر سابا، نائب رئيس Reality Labs، أكدت أن المنتج يحتاج إلى مزيد من العمل للوصول إلى رؤية الشركة ، كما أوضح قائدا الميتافيرس جابرييل أول وريان كيرنز أن الفترة الإضافية ستسمح بـ"تصحيح التفاصيل" وتطوير تجربة مستخدم مصقولة بالكامل دون التنازل عن الجودة.

وفي الوقت نفسه، تُحضّر Meta لإطلاق جهاز قابل للارتداء بإصدار محدود يحمل الاسم الرمزي Malibu 2 والمتوقع طرحه في عام 2026، وتشير التسريبات أيضًا إلى بدء العمل على الجيل الجديد من سماعات Quest، مع تركيز كبير على الألعاب الغامرة وترقية واضحة في الأداء وإدارة الطاقة.

وتكشف التقارير، أن نظارة Phoenix ستأتي بتصميم شبيه بالنظارات الواقية، مع الاعتماد على قرص خارجي لتخفيف الوزن وتحسين التبريد، في تصميم يُذكّر بسماعة Vision Pro من Apple، ما يعكس محاولة Meta إيجاد توازن بين القوة والراحة.

ويأتي هذا التطور بعد وقت قصير من طرح نظارات Ray-Ban Meta Gen 2 في السوق الهندية، ما يشير إلى أن الشركة تتحرك بخطى متسارعة لتقديم تجارب ممتدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والواقع المختلط.
(اليوم السابع)
