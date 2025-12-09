Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جدل على منصات التواصل حول ظهور محتوى تجاري في ChatGPT

Lebanon 24
09-12-2025 | 09:08
A-
A+


Doc-P-1452790-639008934424725805.jpg
Doc-P-1452790-639008934424725805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت لقطات شاشة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد ادعاءات بظهور إعلانات داخل منصة ChatGPT، حتى لدى المشتركين في الخطط المدفوعة، لكن OpenAI خرجت سريعًا لنفي هذه المزاعم، مؤكدة أن ما ظهر ليس إعلانات بالمعنى التقليدي شركة ، وأن بعض اللقطات "غير دقيقة أو غير حقيقية.
Advertisement

بدأت الأزمة بعدما شارك أحد المستخدمين منشورًا على منصة X ادعى فيه أنه كان يبحث عن معلومات تتعلق بخدمة windows BitLocker عبر ChatGPT، لكنه فوجئ بظهور مقترح مرتبط بمتجر التجزئة الأميركي Target أسفل الرد، رغم عدم صلة السؤال بالتسوق أو البقالة.

وقد حصد ذلك أكثر من نصف مليون مشاهدة وأثار تساؤلات حول سياسة المنصة تجاه الإعلانات خصوصًا للمستخدمين أصحاب الاشتراكات المدفوعة.

رد OpenAI على تلك الاتهامات
سارع دانيال ماكولي، عالم بيانات في OpenAI، إلى توضيح أن ما شاهده المستخدم ليس إعلانًا، بل تطبيقًا مدمجًا داخل ChatGPT ضمن شراكات تجريبية أطلقتها الشركة منذ فعالية DevDay.

وقال ماكولي: "نعمل على جعل اكتشاف التطبيقات داخل ChatGPT أكثر سلاسة، وهذه ليست إعلانات مدفوعة..لكن المستخدم اعتبر أن ظهور علامة تجارية داخل محادثة غير مرتبطة بالمحتوى ما هو إلا شكل من أشكال الإعلانات.

إيقاف الاقتراحات وتحسين التجربة مؤقتًا
من جانبه، اعترف مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في OpenAI، بأن الشركة "قصرت" في كيفية ظهور هذه الاقتراحات، مؤكدًا وقفها مؤقتًا إلى حين تحسين دقة النموذج.

وأضاف "تشين"، أن OpenAI تعمل حاليًا على توفير عناصر تحكم للمستخدم تتيح له تقليل تكرار ظهور هذه الاقتراحات أو تعطيلها تمامًا.

وفي منشور لاحق على X، شدد نيك توريلي، رئيس ChatGPT، على أن الشركة لا تجري أي اختبارات لإعلانات داخل ChatGPT، مؤكدًا أن أي لقطات تظهر عكس ذلك إما غير حقيقية أو جرى تفسيرها بشكل خاطئ. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
ميتا تطلق أداة "حماية محتوى فيسبوك" لمواجهة سرقة الفيديوهات على المنصتين
lebanon 24
09/12/2025 18:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل حول جدول دوري روشن
lebanon 24
09/12/2025 18:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زينب فياض تنشر رسالة ضد الإشاعات وسط جدل حول علاقتها بأحمد أبو هشيمة
lebanon 24
09/12/2025 18:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: طلبنا توقيف عناصر في الأمن والدفاع ممن ثبت تورطهم بناء على مقاطع في منصات التواصل الاجتماعي
lebanon 24
09/12/2025 18:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24

دانيال ماك

windows

حسين ال

ماكولي

شركة م

الاشتر

شاهده

المعن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:39 | 2025-12-09
06:08 | 2025-12-09
03:40 | 2025-12-09
02:36 | 2025-12-09
00:26 | 2025-12-09
23:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24