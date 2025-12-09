جدل على منصات التواصل حول ظهور محتوى تجاري في ChatGPT

Advertisement

أثارت لقطات شاشة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد ادعاءات بظهور إعلانات داخل منصة ChatGPT، حتى لدى المشتركين في الخطط المدفوعة، لكن OpenAI خرجت سريعًا لنفي هذه المزاعم، مؤكدة أن ما ظهر ليس إعلانات بالمعنى التقليدي شركة ، وأن بعض اللقطات "غير دقيقة أو غير حقيقية.بدأت الأزمة بعدما شارك أحد المستخدمين منشورًا على منصة X ادعى فيه أنه كان يبحث عن معلومات تتعلق بخدمة BitLocker عبر ChatGPT، لكنه فوجئ بظهور مقترح مرتبط بمتجر التجزئة الأميركي Target أسفل الرد، رغم عدم صلة السؤال بالتسوق أو البقالة.وقد حصد ذلك أكثر من نصف مليون مشاهدة وأثار تساؤلات حول سياسة المنصة تجاه الإعلانات خصوصًا للمستخدمين أصحاب الاشتراكات المدفوعة.رد OpenAI على تلك الاتهاماتسارع دانيال ، عالم بيانات في OpenAI، إلى توضيح أن ما المستخدم ليس إعلانًا، بل تطبيقًا مدمجًا داخل ChatGPT ضمن شراكات تجريبية أطلقتها الشركة منذ فعالية DevDay.وقال ماكولي: "نعمل على جعل اكتشاف التطبيقات داخل ChatGPT أكثر سلاسة، وهذه ليست إعلانات مدفوعة..لكن المستخدم اعتبر أن ظهور علامة تجارية داخل محادثة غير مرتبطة بالمحتوى ما هو إلا شكل من أشكال الإعلانات.إيقاف الاقتراحات وتحسين التجربة مؤقتًامن جانبه، اعترف مارك ، كبير مسؤولي الأبحاث في OpenAI، بأن الشركة "قصرت" في كيفية ظهور هذه الاقتراحات، مؤكدًا وقفها مؤقتًا إلى حين تحسين دقة النموذج.وأضاف "تشين"، أن OpenAI تعمل حاليًا على توفير عناصر تحكم للمستخدم تتيح له تقليل تكرار ظهور هذه الاقتراحات أو تعطيلها تمامًا.وفي منشور لاحق على X، شدد نيك توريلي، رئيس ChatGPT، على أن الشركة لا تجري أي اختبارات لإعلانات داخل ChatGPT، مؤكدًا أن أي لقطات تظهر عكس ذلك إما غير حقيقية أو جرى تفسيرها بشكل خاطئ. (اليوم السابع)