9 حيل خفيّة في "جيميل" لا يعرفها معظم المستخدمين

يستخدم نحو 1.8 مليار شخص حول العالم خدمة "جيميل" التابعة لشركة ، لكن أكثر من نصفهم لا يعرفون العديد من الأدوات الذكية التي توفّرها المنصّة. وفي ما يلي أبرز 9 حيل مفيدة في جيميل:1- الإرسال: يمكن إلغاء إرسال أي رسالة خلال 30 ثانية عبر تفعيل خيار "Undo Send" من الإعدادات العامة.2- حذف الرسائل الترويجية دفعة واحدة: عبر كتابة كلمة "unsubscribe" في شريط البحث، وتحديد الرسائل وحذفها دفعة واحدة.3- الرسائل السرّية: يمكن إرسال رسالة تمنع النسخ والطباعة وإعادة التوجيه من خلال رمز القفل عند الإرسال.4- وضع عدم الاتصال: يتيح تصفّح البريد وكتابته من دون عبر تفعيل "Offline" من الإعدادات.5- جدولة الإرسال: يمكن تحديد تاريخ ووقت لاحق لإرسال الرسائل عبر خيار "Schedule Send".6- تذكير بالرسائل: يمكن تأجيل أي رسالة لتعود لاحقاً إلى صندوق الوارد عبر رمز الساعة.7- تصنيف الرسائل: باستخدام "Labels" لتنظيم البريد حسب العمل، السفر، أو الاستخدام الشخصي.8- إنشاء قوالب جاهزة: لحفظ رسائل متكرّرة كقوالب جاهزة عبر خيار "Templates".9- اختصارات لوحة المفاتيح: لتسريع الاستخدام عبر تفعيل "Keyboard Shortcuts" من الإعدادات.