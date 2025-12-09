Advertisement

9 حيل خفيّة في "جيميل" لا يعرفها معظم المستخدمين

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:16
Doc-P-1452865-639009045800270324.webp
Doc-P-1452865-639009045800270324.webp photos 0
يستخدم نحو 1.8 مليار شخص حول العالم خدمة "جيميل" التابعة لشركة غوغل، لكن أكثر من نصفهم لا يعرفون العديد من الأدوات الذكية التي توفّرها المنصّة. وفي ما يلي أبرز 9 حيل مفيدة في جيميل:
1- التراجع عن الإرسال: يمكن إلغاء إرسال أي رسالة خلال 30 ثانية عبر تفعيل خيار "Undo Send" من الإعدادات العامة.

2- حذف الرسائل الترويجية دفعة واحدة: عبر كتابة كلمة "unsubscribe" في شريط البحث، وتحديد الرسائل وحذفها دفعة واحدة.

3- الرسائل السرّية: يمكن إرسال رسالة تمنع النسخ والطباعة وإعادة التوجيه من خلال رمز القفل عند الإرسال.

4- وضع عدم الاتصال: يتيح تصفّح البريد وكتابته من دون إنترنت عبر تفعيل "Offline" من الإعدادات.

5- جدولة الإرسال: يمكن تحديد تاريخ ووقت لاحق لإرسال الرسائل عبر خيار "Schedule Send".

6- تذكير بالرسائل: يمكن تأجيل أي رسالة لتعود لاحقاً إلى صندوق الوارد عبر رمز الساعة.

7- تصنيف الرسائل: باستخدام "Labels" لتنظيم البريد حسب العمل، السفر، أو الاستخدام الشخصي.

8- إنشاء قوالب جاهزة: لحفظ رسائل متكرّرة كقوالب جاهزة عبر خيار "Templates".

9- اختصارات لوحة المفاتيح: لتسريع الاستخدام عبر تفعيل "Keyboard Shortcuts" من الإعدادات.



