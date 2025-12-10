تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
غوغل تطلق ضوابط أمان متقدمة لحماية مستخدمي كروم من مخاطر الوكلاء الذكيين

Lebanon 24
10-12-2025 | 23:00
كشفت غوغل عن حزمة من ضوابط الأمان المتقدمة التي تستهدف حماية مستخدمي متصفح كروم وبياناتهم أثناء تفعيلهم للخصائص "الوكيلية" الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من الثغرات المحتملة المرتبطة بعمل الوكلاء الذكيين داخل البيئات الرقمية، خاصة مع إمكانية استغلالهم في هجمات “حقن الأوامر” أو تنفيذ إجراءات غير مرغوبة عبر محتوى إلكتروني خبيث.

وفي تدوينة رسمية، استعرضت جوجل هيكلية أمنية متعددة الطبقات تهدف إلى تقليل هذه المخاطر، وتشمل نظامًا لتدقيق نية المستخدم، وعزلًا أقوى للمصادر، وآليات تأكيد يدوي للعمليات الحساسة، بالإضافة إلى تقنيات للكشف الفوري عن التهديدات.

وتتضمن المنظومة الجديدة ما يسمى "ناقد محاذاة المستخدم"، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مستقل يعزل تمامًا عن أي محتوى غير موثوق، وتتمثل مهمته في مراجعة كل خطوة تخطط لها الوكيلات الذكية داخل كروم، والتأكد من توافقها مع نية المستخدم الحقيقية قبل السماح بتنفيذها، كذلك تعمد جوجل إلى تزويد هذا النظام ببيانات وصفية فقط، دون الكشف عن محتوى المواقع، لمنع أي محاولات لاختطاف السياق أو حقن الأوامر.

كما عززت الشركة قدرات العزل بين المصادر، بحيث يسمح للوكيل الذكي بالتفاعل فقط مع النطاقات المرتبطة مباشرة بالمهمة التي ينفذها المستخدم، ما يحد من فرص تدخل مواقع خبيثة أو مخترَقة في سير العمليات.

ولمزيد من الحماية، تفعل نوافذ تأكيد المستخدم تلقائيًا عند أي خطوة حساسة مثل ملء نماذج، أو إدخال بيانات مالية، أو تنفيذ إجراءات عالية المخاطر، لضمان أن القرار النهائي يعود للمستخدم نفسه، كذلك تدعم جوجل هذه التدابير بعمليات كشف لحظي للتهديدات واختبارات أمنية متواصلة عبر فرق “الاختراق الأخلاقي”.

وقالت الشركة إن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا لجهودها السابقة في تطوير معايير خصوصية وأمان متصفح كروم، وتهدف إلى تهيئة المتصفح لمرحلة جديدة من "الويب الوكيلي" الذي تصبح فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي أطرافًا فاعلة وقادرة على اتخاذ القرار، لا مجرد أدوات مساعدة. (اليوم السابع)
