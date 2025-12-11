تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

معظم شركات الذكاء الاصطناعي تفشل في إدارة المخاطر الكارثية.. إليكم هذه الدراسة

Lebanon 24
11-12-2025 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1453500-639010367227083164.jpg
Doc-P-1453500-639010367227083164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

 

كشفت دراسة جديدة أن غالبية شركات الذكاء الاصطناعي تفشل في إدارة المخاطر الكارثية المصاحبة لهذه التكنولوجيا.

 

ووجد تقييم لمعهد Future of Life Institute أن الشركات الثمانية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى ضمانات ملموسة، وإشراف مستقل، واستراتيجيات موثوقة لإدارة المخاطر طويلة الأجل، وهو ما يثير قلقا كبيرا حول سلامة هذه التكنولوجيا.

 

وأظهر تفوق الشركات الأميركية نسبيا على الصينية، حيث تصدرت شركة Anthropic القائمة، تلتها OpenAI وGoogle DeepMind، بينما سجلت شركات مثل Alibaba Cloud وDeepSeek وMeta وxAI وZ.ai أدنى الدرجات، بما في ذلك تقييم F، الذي يشير إلى فشل تام في إدارة المخاطر الوجودية.

 

وأكد الباحثون أن خمس شركات من أصل ثمانية لم تتجاوز الفشل التام في هذا المجال، ما يعكس فجوة مقلقة بين طموحات تطوير الذكاء العام والفائق والافتقار إلى خطط تحكم موثوقة. ودعا التقرير الشركات إلى مزيد من الشفافية والعمل على حماية المستخدمين من أضرار الذكاء الاصطناعي الأكثر إلحاحا، مثل الذهان الناتج عنه.

 

وعلق ستيوارت راسل، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا، قائلاً: "الرؤساء يتباهون بالقدرة على تطوير ذكاء خارق، لكنهم عاجزون عن تقديم خطة ملموسة لمنع فقدان السيطرة. بعضهم يعترف بأن احتمال فقدان السيطرة قد يصل إلى 33%، ومع ذلك لا توجد خطة لتحسين هذا الرقم".

 

من جهتها، قالت OpenAI إنها تعمل مع خبراء مستقلين لبناء ضمانات قوية، بينما أشارت غوغل إلى أن إطار عملها للسلامة يشمل بروتوكولات لتحديد وتخفيف المخاطر الشديدة قبل ظهورها، فيما لم تعلق بقية الشركات على النتائج.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم المخاطر النفسية للاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُحرّف الأخبار في نصف إجاباتها تقريباً
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24
طريقة جديدة لتجديد خلايا الدم.. إليكم هذه الدراسة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:30:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إدارة المخاطر

كاليفورنيا

بروتوكول

من جهته

الصينية

الكار

الصين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-10
Lebanon24
16:08 | 2025-12-10
Lebanon24
14:37 | 2025-12-10
Lebanon24
12:15 | 2025-12-10
Lebanon24
09:37 | 2025-12-10
Lebanon24
07:35 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24