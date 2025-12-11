منذ 6 كانون الأول.. ناسا فقدت الاتصال بمركبة مريخية

أعلنت عن انقطاع الاتصال بمركبة MAVEN الفضائية، التي تدور حول كوكب لدراسة غلافه الجوي، مؤكدة أنها تبذل جهودا لإعادة الاتصال بالمركبة من الأرض.

وأشارت إلى أن جميع أجهزة المركبة كانت تعمل بصورة طبيعية قبل دخولها المدار من خلف الكوكب الأحمر، لكن بعد خروجها من الجانب المظلم للمريخ في 6 كانون الأول، لم تُرصد أي إشارة منها. ويعمل الفريق المشرف حاليا على تحديد المشكلة وإصلاحها.

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة مركبة MAVEN تهدف إلى دراسة الغلاف الجوي العلوي للمريخ والأيونوسفير، بالإضافة إلى تفاعله مع الشمس والرياح الشمسية، وذلك لفهم كيفية فقدان الكوكب لغلافه الجوي. وتمنح هذه الدراسات وكالة ناسا تصورات مهمة عن تاريخ الغلاف الجوي للمريخ، ومناخه، ووجود الماء فيه، وإمكاناته لدعم الحياة.