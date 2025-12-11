تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

شركة Lava تكشف عن أحدث هواتفها.. إليكم سعره

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:43
كشفت شركة Lava عن أهم مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة وينافس أحدث هواتف أندرويد.
 
وهيكل Lava Play Max مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وشاشة LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وأتت كاميرته الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وزوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

ومن المفترض أن يطرح الهاتف في الأسواق العالمية بلونين أساسيين هما الأبيض والأسود، بأسعار تبدأ من 120 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)
