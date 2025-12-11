تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أبل تستعد لإطلاق ماك بوك اقتصادي.. وهذا سعره
Lebanon 24
11-12-2025
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
شركة أبل
لإطلاق جهاز
ماك بوك
جديد بسعر اقتصادي، يُتوقّع أن يكون الأقل في تاريخ سلسلة ماك.
وبحسب تقارير حديثة، تخطط أبل للكشف عن الطراز الجديد من حواسيب ماك بوك في أوائل العام المقبل، مع تسعير منخفض يجعل منه أرخص كمبيوتر ماك يتم إطلاقه منذ سنوات، ما قد يزيد من فرص الوصول إلى المستخدمين الباحثين عن أجهزة عالية الأداء بأسعار معقولة.
وتشير التقديرات الحالية أن ثمن هذا الكمبيوتر سيتراوح بين 599 و699 دولارا في
الأسواق العالمية
. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تتراجع وتعمل على أول "ماك بوك" بشاشة لمس
Lebanon 24
أبل تتراجع وتعمل على أول "ماك بوك" بشاشة لمس
11/12/2025 20:14:11
11/12/2025 20:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الأسبوع.. آبل تستعد لإطلاق ثلاث أجهزة جديدة
Lebanon 24
هذا الأسبوع.. آبل تستعد لإطلاق ثلاث أجهزة جديدة
11/12/2025 20:14:11
11/12/2025 20:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تتحول للسوق الاقتصادي.. حاسوب محمول بسعر منخفض قريبًا
Lebanon 24
آبل تتحول للسوق الاقتصادي.. حاسوب محمول بسعر منخفض قريبًا
11/12/2025 20:14:11
11/12/2025 20:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
Lebanon 24
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
11/12/2025 20:14:11
11/12/2025 20:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق العالمية
شركة أبل
ماك بوك
بيوتر
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
أداة جديدة من "إنستغرام" للتحكم في توصيات المحتوى
Lebanon 24
أداة جديدة من "إنستغرام" للتحكم في توصيات المحتوى
10:53 | 2025-12-11
11/12/2025 10:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تشغل أكبر منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي في العالم
Lebanon 24
الصين تشغل أكبر منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي في العالم
10:13 | 2025-12-11
11/12/2025 10:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات الذكاء الاصطناعي.. أبل تُعلن عن نظاراتها الذكية الجديدة
Lebanon 24
بقدرات الذكاء الاصطناعي.. أبل تُعلن عن نظاراتها الذكية الجديدة
09:07 | 2025-12-11
11/12/2025 09:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة التسبب بالقتل.. دعوى قضائية ضد ChatGPT
Lebanon 24
بتهمة التسبب بالقتل.. دعوى قضائية ضد ChatGPT
08:01 | 2025-12-11
11/12/2025 08:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي Gmail وOutlook.. أنتم معرضون للخطر
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي Gmail وOutlook.. أنتم معرضون للخطر
07:38 | 2025-12-11
11/12/2025 07:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:53 | 2025-12-11
أداة جديدة من "إنستغرام" للتحكم في توصيات المحتوى
10:13 | 2025-12-11
الصين تشغل أكبر منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي في العالم
09:07 | 2025-12-11
بقدرات الذكاء الاصطناعي.. أبل تُعلن عن نظاراتها الذكية الجديدة
08:01 | 2025-12-11
بتهمة التسبب بالقتل.. دعوى قضائية ضد ChatGPT
07:38 | 2025-12-11
تحذير لمستخدمي Gmail وOutlook.. أنتم معرضون للخطر
05:43 | 2025-12-11
شركة Lava تكشف عن أحدث هواتفها.. إليكم سعره
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24