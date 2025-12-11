أبل تستعد لإطلاق ماك بوك اقتصادي.. وهذا سعره

تستعد لإطلاق جهاز جديد بسعر اقتصادي، يُتوقّع أن يكون الأقل في تاريخ سلسلة ماك.

وبحسب تقارير حديثة، تخطط أبل للكشف عن الطراز الجديد من حواسيب ماك بوك في أوائل العام المقبل، مع تسعير منخفض يجعل منه أرخص كمبيوتر ماك يتم إطلاقه منذ سنوات، ما قد يزيد من فرص الوصول إلى المستخدمين الباحثين عن أجهزة عالية الأداء بأسعار معقولة.



وتشير التقديرات الحالية أن ثمن هذا الكمبيوتر سيتراوح بين 599 و699 دولارا في . (إرم نيوز)









