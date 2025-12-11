تحذير لمستخدمي Gmail وOutlook.. أنتم معرضون للخطر

يواجه مستخدمو خدمات جيميل وأوتلوك تهديدًا أمنيًا متطورًا.



وبحسب التقرير، باتت الهجمات تعتمد على أساليب أكثر تقدماً، من بينها الهجمات متعددة القنوات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل اكتشافها والتصدي لها أكثر تعقيداً من السابق.



ويحذر خبراء أمن المعلومات من أن المهاجمين يستخدمون لتوليد رسائل مقنعة، وتنسيق هجمات متزامنة عبر أكثر من منصة، بهدف خداع المستخدمين واستغلال بياناتهم الحساسة.



ويأتي هذا التحذير في وقت تتنامى فيه وتيرة الهجمات السيبرانية عالمياً، وسط دعوات لرفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز إجراءات الحماية لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء. (إرم نيوز)



