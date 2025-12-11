بتهمة التسبب بالقتل.. دعوى قضائية ضد ChatGPT

رفع ورثة سيدة أميركية (83 عاما) دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المطورة لـChatGPT وشريكتها " "، متهمين الشركتين بالتسبب في وفاتها.

وحسب الدعوى فإن لـChatGPT زاد من حدة "هواجس ابنها البارانويدية" ووجهها نحو والدته قبل أن يقدم على الانتحار.



وتشير التحقيقات إلى أن سولبرغ (56 عاما)، وهو موظف سابق في قطاع التكنولوجيا، أقدم في أوائل آب على قتل والدته سوزان ضربا وخنقا، ثم أنهى حياته في منزل العائلة بمدينة غرينيتش في ولاية كونيتيكت.

وترى الدعوى، التي رفعت أمام في ، أن OpenAI "صممت ووزعت منتجا معيبا عزز أوهام مستخدمه حول والدته". (روسيا اليوم)