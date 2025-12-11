تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
بقدرات الذكاء الاصطناعي.. أبل تُعلن عن نظاراتها الذكية الجديدة
Lebanon 24
11-12-2025
|
09:07
photos
تعمل
شركة أبل
على تطوير نظارات ذكية مزودة بتقنية
الذكاء الاصطناعي
، مع كاميرات ومكبرات صوت مدمجة، وتحديثات لسيري، وميزات ذكاء آبل Apple Intelligence، مع ترجيحات لإطلاقها في وقت مبكر من العام المقبل.
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المنافسة داخل سواق النظارات الذكية، إذ تُسرّع شركتا ميتا وغوغل من وتيرة دخولهما إلى سوق النظارات الذكية ونظارات الذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز)
الذكاء الاصطناعي
شركة أبل
برات
غوغل
تابع
