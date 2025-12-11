بقدرات الذكاء الاصطناعي.. أبل تُعلن عن نظاراتها الذكية الجديدة

تعمل على تطوير نظارات ذكية مزودة بتقنية ، مع كاميرات ومكبرات صوت مدمجة، وتحديثات لسيري، وميزات ذكاء آبل Apple Intelligence، مع ترجيحات لإطلاقها في وقت مبكر من العام المقبل.





ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المنافسة داخل سواق النظارات الذكية، إذ تُسرّع شركتا ميتا وغوغل من وتيرة دخولهما إلى سوق النظارات الذكية ونظارات الذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز)