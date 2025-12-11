تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أداة جديدة من "إنستغرام" للتحكم في توصيات المحتوى

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:53
أعلنت منصة "إنستغرام" عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على  الخوارزمية التي تحدد توصيات المحتوى والتحكم فيها، بدءًا من المقاطع القصيرة "Reels".

وتحمل الأداة اسم "خوارزميتك Your Algorithm"، وتعرض للمستخدمين الموضوعات التي يعتمد عليها التطبيق في تخصيص المقاطع المقترحة، مع إمكانية تعديلها بما يتناسب مع اهتماماتهم.
 
وتظهر الأداة من خلال أيقونة على شكل خطّين مع قلبين في أعلى يمين شاشة Reels. وعند النقر عليها، تُعرض قائمة بالموضوعات التي يعتقد إنستغرام أنها تهم المستخدم، مستخلصة من نشاطه داخل التطبيق ومختصرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويستطيع المستخدم الاطّلاع على وصف لاهتماماته، مثل: "أنت حديثًا مهتم بالإبداع، والحماسة الرياضية، والتشجّع على اللياقة والتزلج"، كما يمكن مشاركة هذا الوصف عبر القصص Stories، إذا أراد المستخدم ذلك.

وتحت الوصف، تظهر قائمة تفصيلية بالموضوعات التي يظن التطبيق أنها ضمن دائرة اهتمام المستخدم. (ارم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
إنستاغرام تطلق أداة جديدة للتحكم في خوارزمية توصيات المحتوى
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إنستغرام يفرض قيودًا جديدة لحماية المراهقين من المحتوى الضار
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تطلق أداة "حماية محتوى فيسبوك" لمواجهة سرقة الفيديوهات على المنصتين
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24

