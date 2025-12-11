أداة جديدة من "إنستغرام" للتحكم في توصيات المحتوى

أعلنت منصة "إنستغرام" عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على الخوارزمية التي تحدد توصيات المحتوى والتحكم فيها، بدءًا من المقاطع القصيرة "Reels".



وتحمل الأداة اسم "خوارزميتك Your Algorithm"، وتعرض للمستخدمين الموضوعات التي يعتمد عليها التطبيق في تخصيص المقاطع المقترحة، مع إمكانية تعديلها بما يتناسب مع اهتماماتهم.

وتظهر الأداة من خلال أيقونة على شكل خطّين مع قلبين في أعلى يمين شاشة Reels. وعند النقر عليها، تُعرض قائمة بالموضوعات التي يعتقد إنستغرام أنها تهم المستخدم، مستخلصة من نشاطه داخل التطبيق ومختصرة باستخدام .



ويستطيع المستخدم الاطّلاع على وصف لاهتماماته، مثل: "أنت حديثًا مهتم بالإبداع، والحماسة الرياضية، والتشجّع على اللياقة والتزلج"، كما يمكن مشاركة هذا الوصف عبر القصص Stories، إذا أراد المستخدم ذلك.



وتحت الوصف، تظهر قائمة تفصيلية بالموضوعات التي يظن التطبيق أنها ضمن دائرة اهتمام المستخدم. (ارم نيوز)