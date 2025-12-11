تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
منعطف جديد لصناعة السيارات: طرح أول مركبات مزوّدة ببطاريات الحالة الصلبة
Lebanon 24
11-12-2025
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت كبرى شركات صناعة السيارات اليوم عن طرح أول أسطول تجاري يعمل بتقنية بطاريات الحالة الصلبة (Solid-State Batteries)، في خطوة تُعدّ تحولاً تاريخياً في عالم المركبات الكهربائية. وتوفر هذه البطاريات مدى قيادة يصل إلى 1200 كيلومتر بشحنة واحدة، مع إمكانية إعادة الشحن في أقل من 10 دقائق فقط.
ويرى خبراء القطاع أن دخول هذه التقنية إلى الأسواق قد يمهّد لمرحلة جديدة تُهدد مستقبل محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، نظراً لما تقدمه من كفاءة أعلى وأمان أكبر وأداء محسّن.
