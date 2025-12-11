تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
اكاتشاف نماذج ذكاء اصطناعي جديدة أكثر دقة واندماجًا في التطبيقات

Lebanon 24
11-12-2025 | 15:42
أعلنت شركات تكنولوجيا عملاقة، من بينها جوجل ومايكروسوفت، عن إطلاق جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتميز بتحسينات واسعة في الدقة وتكامل الاستخدامات العملية في مجالات الأعمال والتعليم.

وأكدت الشركات أن النماذج الجديدة تركّز على رفع دقة البيانات وتقليل الأخطاء المعروفة بـ"الهلوسة"، من خلال الاعتماد على آليات تحقق صارمة تستند إلى قواعد بيانات موسّعة يتم تحديثها بشكل فوري.

كما كشفت عن أدوات مبتكرة لدمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات العمل، بما يشمل برامج إدارة المشاريع والجداول الإلكترونية، بهدف دعم الإنتاجية وتوفير تحليلات أكثر دقّة. وفي قطاع التعليم، تتيح الأدوات المعلنة مساعدة المؤسسات التعليمية في إعداد محتوى مخصص وتقييم الطلاب بشكل أكثر فعالية.

وأشارت الشركات إلى أن استراتيجية التوسع في هذه التقنيات ستعتمد على شراكات إقليمية مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية، لضمان الامتثال للمعايير المحلية المتعلقة بحماية البيانات وتنظيمها.
